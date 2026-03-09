Mercado de fichajes: inesperado giro en el caso Zubimendi afecta al Manchester United; Rodri, Elliot Anderson y más

El mercado de fichajes continúa generando movimientos inesperados en las principales ligas europeas. En la Premier League, varios clubes trabajan en negociaciones simultáneas para reforzar sus plantillas, mientras algunos jugadores analizan cambios de rumbo que podrían alterar planes previamente establecidos. En LaLiga, los gigantes españoles también siguen atentos a oportunidades estratégicas, desde jóvenes promesas hasta figuras consolidadas del fútbol internacional.

Premier League

El Arsenal enfrenta un escenario inesperado. Su fichaje estrella del último verano, Martín Zubimendi, estaría considerando regresar a España tras solo una temporada en Londres. Ante esa posibilidad, el club busca adelantarse en la carrera por fichar al mediocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, también pretendido por el Manchester United y el Manchester City. El jugador está valorado en alrededor de 93.6 millones de dólares.

Si el Manchester United no logra cerrar la incorporación de Anderson, podría intentar fichar a su compañero del Nottingham Forest, Ibrahim Sangaré. El internacional de Costa de Marfil tendría un precio estimado de 58 millones de dólares.

El Manchester United también podría quedarse sin opciones de fichar al mediocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, quien interesa tanto al Arsenal como al Real Madrid. El club inglés ha fijado su precio en más de 116 millones de dólares.

El Aston Villa y el Manchester United siguen de cerca al lateral izquierdo del Fulham, Antonee Robinson, cuyo costo rondaría los 33.4 millones de dólares. Sin embargo, el Liverpool sería el destino preferido del futbolista, especialmente si el contrato de Andy Robertson con el club no se renueva al finalizar la temporada.

El Chelsea analiza fichar al mediocampista del Bayern Múnich, Aleksandr Pavlović, aunque el club alemán exigiría cerca de 116 millones de dólares por el jugador.

El Chelsea también busca reforzar la portería y estaría acelerando sus gestiones para fichar al guardameta del Sunderland, Robin Roefs.

El Arsenal, por su parte, tendría prácticamente asegurado su primer fichaje del verano de 2026. El club planea hacer permanente la cesión de Piero Hincapié, procedente del Bayer Leverkusen, en una operación cercana a los 60.3 millones de dólares.

El Liverpool, el Chelsea y el Tottenham Hotspur siguen atentos a la situación del extremo Moussa Diaby, quien estaría interesado en salir del Al Ittihad tras no concretar su llegada al Inter durante el mercado de enero.

LaLiga

El Barcelona busca reforzar su defensa con el joven central del RB Salzburg, Joane Gadou, futbolista francés de 19 años cuyo precio rondaría los 30 millones de euros.

El Atlético de Madrid aparece entre los clubes interesados en Bernardo Silva, mediocampista del Manchester City que podría negociar con equipos fuera de la Premier League antes de finalizar la temporada.

El Manchester United prepara una oferta cercana a los 40 millones de euros por el lateral izquierdo del Barcelona, Alejandro Balde.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, estaría dispuesto a romper una regla interna del club para fichar a Rodri, mediocampista del Manchester City que cumplirá 30 años antes de la próxima temporada. El club normalmente evita pagar grandes cantidades por jugadores de esa edad, pero en este caso contemplaría una oferta cercana a los 50 millones de euros.

Finalmente, ante el creciente interés de clubes de la Premier League, el Real Madrid exigiría al menos 70 millones de euros para vender al mediocampista Eduardo Camavinga.

El defensa del Getafe, Juan Iglesias, queda libre a final de temporada y ya tendría un preacuerdo para fichar por el Sevilla a pesar del interés que ha levantado en otros clubes (ABC Sevilla).

