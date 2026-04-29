Mercado de fichajes: Julián Álvarez cada vez más cerca del Barcelona; Marc Cucurella, Endrick y más

A pesar de que la ventana de transferencias de LaLiga, la Premier League, la Bundesliga y la Serie A abrirá hasta el 1 de julio, los grandes clubes de estos torneos ya se encuentran buscando refuerzos para fortalecer sus plantillas este verano.

Se espera que el Real Madrid, el Liverpool, el Barcelona, el Manchester City, el Manchester United, el Chelsea, entre otros, compitan entre sí para contratar a algunos de los mejores futbolistas del orbe.

A continuación te presentamos los movimientos que suenan más fuerza de cara a este verano.

Publicado originalmente en SI FC.

LaLiga

Los directivos del Barcelona han estado negociando en los últimos días el fichaje del lateral izquierdo del Chelsea, Marc Cucurella, cuyo conocimiento previo del club se considera un factor importante. (Fuente: El Chiringuito)

El Real Madrid ha descartado fichar a un nuevo delantero este verano y está dispuesto a seguir adelante con Kylian Mbappé y el regreso de Endrick como sus dos opciones. Gonzalo García estará disponible para su traspaso, pero cualquier acuerdo deberá incluir una cláusula de recompra. (Fuente: OKdiario)

Julián Álvarez ha comunicado al Atlético de Madrid su deseo de abandonar el club este verano, siendo el Barcelona su principal prioridad. (Fuente: Fichajes)

Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey Final | NurPhoto/GettyImages

Gonçalo Ramos, del PSG, es otro objetivo para el Barcelona. Cualquier acuerdo costaría alrededor de 30 millones de euros, pero el PSG también ha sugerido un trueque que involucra a Gavi, una propuesta que fue rápidamente descartada. (Fuente: El Nacional)

Tanto el Real Madrid como el Manchester City han rechazado al centrocampista del Bayern de Múnich, Aleksandar Pavlović, quien no tiene interés en abandonar al campeón de la Bundesliga. (Fuente: Christian Falk)

Hansi Flick quiere que el Barcelona retenga a Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, pero el club no está dispuesto a ejercer la opción de compra. En su lugar, el Barça ha propuesto una segunda cesión. (Fuente: Florian Plettenberg)

El Real Madrid ha llegado a un acuerdo para fichar a Viti, joven promesa del Atlético de Madrid Sub-12, en el último ejemplo de la ruptura del acuerdo tácito entre ambos clubes de no fichar jugadores del otro. (Fuente: AS)

Premier League

El extremo del Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, quiere dejar el club francés y tiene muchas opciones en Inglaterra. El Liverpool se ha unido al Aston Villa y al Newcastle United en la puja por el joven de 18 años. (Fuente: CaughtOffside)

Sin embargo, es otro extremo del PSG, el internacional francés Bradley Barcola, quien encabeza la lista de deseos ofensivos del Liverpool. Se está preparando una oferta de 100 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

Paris Saint-Germain v FC Bayern M¸nchen - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El Manchester United compite con la Juventus por el centrocampista del Stuttgart, Angelo Stiller, tras la decisión del Real Madrid de retirarse de la carrera por su fichaje. (Fuente: Tuttosport)

Bruno Fernandes, figura clave del Manchester United, podría abandonar el club. Se espera que el Galatasaray, con una ambiciosa oferta, también intente fichar a Bernardo Silva del Manchester City. (Fuente: Fanatik)

El Manchester United también está dispuesto a traspasar a Manuel Ugarte por unos 54 millones de dólares, ante el interés del Aston Villa, el Newcastle y la Juventus. (Fuente: SportsBoom)

El Chelsea y el Manchester City han intensificado su interés por el centrocampista del Anderlecht, Nathan De Cat, pero se encuentran por detrás del Bayern de Múnich en la puja por el joven de 17 años. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal es el último equipo en mostrar interés por el delantero del Bournemouth, Eli Junior Kroupi, quien también está en la mira del Manchester City y el Manchester United. (Fuente: talkSPORT)

Se rumorea que Kai Havertz podría dejar el Arsenal, ya que el Bayern Múnich está interesado en el alemán como reemplazo de Nicolas Jackson. (Fuente: James Benge)

Aunque están cerca de renovar el contrato de Ibrahima Konaté, el Liverpool sigue considerando la posibilidad de fichar al central del Napoli, Sam Beukema. (Fuente: TEAMtalk)

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