Mercado de fichajes: Klopp en la lista de Liverpool; Estêvão, Vinicius Jr y más

En la Premier League, el Liverpool, el Chelsea, el Manchester United, el Arsenal y el Manchester City mueven piezas clave en un mercado que también involucra al RB Leipzig, al Borussia Dortmund y al Santos de Brasil. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid y el Barcelona aparecen conectados en operaciones que cruzan intereses, cláusulas y negociaciones inesperadas. Un rompecabezas de clubes, ligas y nombres que promete más de una sorpresa, implicando incluso a un importante club mexicano.

Premier League

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-HAVRE | BERTRAND GUAY/GettyImages

El Liverpool está considerando hacer un llamado urgente a Jürgen Klopp para reemplazar a Arne Slot ante la preocupante racha del equipo esta temporada. (Fuente: The Sun)

El histórico entrenador alemán podría fungir como solución temporal hasta final de campaña, momento en el que el Liverpool buscaría cerrar la llegada de Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain. (Fuente: Fichajes)

Castello Lukeba, defensa central del RB Leipzig, podría salir por menos de su cláusula de 90 millones de euros (78.8 millones de libras, 104.4 millones de dólares), la cual bajará a 80 millones el próximo verano. El Chelsea y el Liverpool están interesados (Fuente: The Athletic)

El Real Madrid sigue analizando la impactante oferta de 100 millones de euros (87.6 millones de libras, 116 millones de dólares) presentada por el Manchester United para fichar al uruguayo Federico Valverde. El jugador podría aceptar debido a su tensa relación con Xabi Alonso. (Fuente: Fichajes)

La posibilidad de que el Arsenal venda a Kai Havertz este verano aumenta, pues el club necesita compensar varios años de inversión alta con una salida importante. (Fuente: The Athletic)

El Manchester United sería el club mejor posicionado para fichar a Robinho Junior, joya del Santos catalogada como el “nuevo Neymar”. (Fuente: Fichajes)

La accesible cláusula de rescisión de 50 millones de euros incluida en el contrato de Serhou Guirassy con el Borussia Dortmund solo puede ser activada por seis clubes: el Arsenal, el Manchester United, el Manchester City, el Liverpool, el Chelsea, el Barcelona y el Real Madrid. (Fuente: Sky Germany)

El desinterés reciente de Liverpool por João Gomes ha abierto la puerta a que el Manchester United busque fichar al mediocampista de los Wolverhampton Wanderers este invierno. (Fuente: CaughtOffside)

A un año de su último partido con el Chelsea, Mykhailo Mudryk sigue sin conocer el fallo oficial sobre su suspensión por dopaje, el cual no llegará pronto. Además, se descartó el rumor de que podría cambiar de carrera y convertirse en velocista olímpico. (Fuente: Daily Mail)

El Manchester City está encantado con la idea de fichar a Vinicius Junior el próximo verano. El Chelsea y el Manchester United también competirán por él contra el equipo de Pep Guardiola. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

En medio de un estancamiento en su renovación con la Juventus, Kenan Yıldız podría convertirse en objetivo de una oferta de 75 millones de euros (87 millones de dólares) por parte del Real Madrid, como reemplazo directo de Vinicius Junior. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal, sin embargo, estaría al frente en la carrera por el fichaje de Yıldız este verano. (Fuente: La Repubblica)

Otra alternativa a Vinicius Jr sería su compatriota Estêvão. El Chelsea no facilitaría su salida, pero el Real Madrid contaría con grandes recursos si decide vender a Vinicius. (Fuente: DefensaCentral)

El Newcastle United no ha perdido la esperanza de fichar a Raphinha, figura del Barcelona. El club inglés le habría prometido al brasileño uno de los mejores salarios de la Premier League. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid no tiene interés en fichar a Marc Guéhi en enero pese a la disposición del Crystal Palace por venderlo. El club español esperaría al verano para incorporarlo como agente libre. (Fuente: Madrid Universal)

El Barcelona no podrá fichar a Nico Williams en 2026 ni en los próximos años debido a la cláusula de rescisión de 100 millones de euros (116 millones de dólares) en su contrato con el Athletic Club. (Fuente: El Nacional)

Sergio Ramos estaría cerca de concretar un sorpresivo regreso al Real Madrid tras finalizar su etapa con Monterrey este diciembre. (Fuente: DefensaCentral)