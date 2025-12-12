Mercado de fichajes: la decisión sorpresa de Salah; Díaz, Vinícius Junior y más

La Premier League y LaLiga se mueven con una intensidad que no da respiro, y detrás de cada nombre aparece una historia lista para explotar. Desde un gigante inglés que quiere sorprender con un fichaje inesperado, hasta una estrella que insiste en tensar la cuerda con su propio club. Al mismo tiempo, varios equipos están dispuestos a romper el mercado por un par de talentos que podrían cambiarlo todo. Y en España, los planes de renovación comienzan a revelar sus primeras señales. Todo apunta a un invierno turbulento.

Premier League

Toluca v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El Manchester United ha intensificado su interés en el veterano defensa central Sergio Ramos, quien se prepara para salir de Monterrey como agente libre. El club cree que es una incorporación ideal para reforzar la defensa a bajo costo. (Fuente: Fichajes)

Varios equipos de la Premier League preparan “ofertas concretas” que superarían los 100 millones de euros (116.6 millones de dólares) por el extremo del Bayern Múnich, Michael Olise. (Fuente: kicker)

A pesar de su estallido reciente, Mohamed Salah no tiene intención de dejar al Liverpool en enero. (Fuente: The Sun)

Por otro lado, Salah está presionando al Liverpool para rescindir su contrato el próximo mes y no planea disculparse ni retractarse de sus críticas hacia el club y el técnico Arne Slot. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool considera al extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, como un reemplazo cada vez más atractivo para Salah, aunque el club francés no piensa vender. (Fuente: Mark Brus)

El Chelsea analiza la posibilidad de fichar al mediocampista del Nottingham Forest Elliot Anderson en enero, buscando adelantarse al Manchester United, que preferiría esperar hasta verano. (Fuente: Si Phillips)

El Chelsea lidera, además, la carrera por el delantero Joaquín Panichelli, del Estrasburgo. El argentino también interesa al Aston Villa, al Manchester United y al Barcelona. (Fuente: CaughtOffside)

El Chelsea también “acecha con intención” al frustrado mediocampista del Arsenal Ethan Nwaneri. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal ha identificado al extremo del Real Madrid Rodrygo y al atacante del AC Milan Rafael Leão como objetivos ofensivos a largo plazo. (Fuente: Mark Brus)

LaLiga

Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

El Manchester City fracasó en su intento de verano por fichar a Rodrygo, del Real Madrid, quien rechazó la oferta de manera contundente. (Fuente: Fernando Burgos)

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich, se suma a la lista de posibles reemplazos de Vinicius Junior en el Real Madrid, junto a Michael Olise, Désiré Doué, Kenan Yıldız y Bukayo Saka. (Fuente: Defensa Central)

El gran rendimiento de Raphinha bajo el mando de Hansi Flick llevó al Barcelona a descartar oficialmente su salida el próximo verano. (Fuente: SPORT)

El Stuttgart ve a Gonzalo García, delantero del Real Madrid, como su fichaje ideal para enero, aunque reconoce que será una operación muy complicada. (Fuente: Florian Plettenberg)

El delantero de 17 años del Al Ahly, Hamza Abdelkarim, está muy cerca de llegar al Barcelona, donde sería registrado inicialmente con el Barça Atlètic. (Fuente: Mundo Deportivo)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026