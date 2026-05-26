Mercado de fichajes: la exorbitante oferta del Arsenal por Julián Álvarez; Alisson Becker, Rodri y más

Las directivas de los grandes clubes de LaLiga y la Premier League se encuentran en búsqueda de fortalecer sus plantillas de cara a la temporada 2026/2027. El mercado de fichajes abrirá de manera oficial el próximo 15 de junio para los clubes de la liga inglesa, mientras que los equipos del balompié español, la Serie A y la Bundesliga tendrán que esperar hasta el 1 de julio para comenzar sus contrataciones.

A semanas de que se concreten los primeros movimientos de la ventana de transferencias, estos son algunos de los rumores que suenan con más fuerza, de acuerdo con los medios europeos.

Publicado originalmente en SI FC.

LaLiga

El Real Madrid y el Barcelona están tras los pasos del central del Chelsea, Levi Colwill, quien está interesado en jugar en España. Sin embargo, se espera que el Chelsea rechace las ofertas iniciales de 75 millones de dólares, ya que pide cerca de 108 millones de dólares por su venta. (Fuente: SportsBoom)

El Real Madrid tiene hasta el 1 de junio para activar la cláusula de recompra del mediocampista del Como, Nico Paz. Si no se presenta una oferta formal, tendrán que esperar hasta el verano de 2027 para que se reactive la cláusula. (Fuente: Defensa Central)

Hellas Verona FC v Como 1907 - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El Barcelona ha ofrecido al delantero Ferran Torres al Atlético de Madrid como parte de la operación por Julián Álvarez, pero Ferran no está interesado en el traspaso. (Fuente: Cadena SER)

Bernardo Silva y Marcos Senesi, ambos agentes libres, están siendo considerados por el Barcelona. (Fuente: El Chiringuito)

El Manchester City busca cerrar el fichaje del mediocampista Brahim Díaz, procedente del Real Madrid. El internacional marroquí estaría interesado en el traspaso tras haber recibido garantías de más minutos en el Etihad. (Fuente: Fichajes)

Rodri podría ir en la dirección opuesta, ya que contempla un regreso a España. El Manchester City pide 99 millones de dólares, pero el Madrid cree que podría cerrar el acuerdo por una cifra cercana a los 70 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

Tanto el Barcelona como el Liverpool han mostrado interés en fichar al lateral derecho del Inter, Denzel Dumfries. (Fuente: FC Inter News)

Premier League

Rúben Dias está preocupado por su futuro en el Manchester City tras la marcha de Pep Guardiola y le ha pedido a su agente que le busque una salida, con el Real Madrid entre sus muchos pretendientes. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid también está interesado en su compañero del Manchester City, Rodri, pero los Citizens planean negociar un nuevo contrato, con el objetivo de evitar una fuga masiva de jugadores tras la marcha de Guardiola. (Fuente: Football Insider)

Julián Álvarez ha comunicado al Atlético de Madrid su deseo de marcharse este verano. Si bien el Barcelona es su destino preferido, su incapacidad para pagar los 135 millones de dólares que pide el Atlético ha abierto la puerta al Arsenal, que, junto con el Paris Saint-Germain, está dispuesto a pagar esa cantidad. (Fuente: TEAMtalk)

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | James Gill - Danehouse/GettyImages

La Roma ha vuelto a la carga por el delantero del Manchester United, Joshua Zirkzee, y cree que podría cerrar un acuerdo definitivo este verano por menos de 29 millones de dólares. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El director deportivo del Manchester United, Jason Wilcox, presiona a los Red Devils para que intenten fichar al lateral izquierdo del Newcastle United, Lewis Hall. (Fuente: Caught Offside)

El recién nombrado entrenador permanente, Michael Carrick, se muestra reacio a traspasar a Mason Mount o Noussair Mazraoui, valorando la versatilidad de ambos mientras el Manchester United se prepara para regresar a las competiciones europeas. (Fuente: The Athletic)

Se espera que el portero del Liverpool, Alisson, permanezca en Anfield, a pesar de los numerosos informes que sugieren una posible salida a la Juventus este verano. (Fuente: winwin)

El mediocampista del Hertha BSC, Kennet Eichhorn, podría llegar al Liverpool tras haberse mantenido conversaciones concretas sobre el fichaje de la joven promesa de 16 años. (Fuente: Florian Plettenberg)

El Chelsea insiste en que no considerará ofertas del Barcelona por el delantero João Pedro, afirmando que el brasileño no está disponible este verano, ni siquiera por una cifra récord mundial. (Fuente: Ben Jacobs)

Mientras tanto, tras evitar el descenso, el Tottenham Hotspur está elaborando ambiciosos planes de fichajes. Quieren retomar las negociaciones por el extremo del Manchester City, Savinho, y también tienen en la mira al portero James Trafford. (Fuente: Daily Mail)

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