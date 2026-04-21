Mercado de fichajes: la figura del Barcelona que le interesa al PSG; Eduardo Camavinga, Cristian Romero y más

Los grandes clubes del futbol europeo se encuentran estudiando el mercado para reforzar sus plantillas en el verano. Los grandes clubes de LaLiga y la Premier League lucharán entre ellos para quedarse con los mejores talentos disponibles.

Equipos como el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Manchester City, el Manchester United, el Liverpool, el Arsenal y el Chelsea abrirán la chequera en el mercado de fichajes en busca de ganarlo todo en la temporada 2026/2027.

A continuación te presentamos algunos de los movimientos que suenan con más fuerza.

Artículo publicado originalmente en SI FC.

LaLiga

El Barcelona avanza en las negociaciones para el regreso del lateral izquierdo del Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo. (Fuente: Fichajes)

El PSG está estudiando la posibilidad de fichar al centrocampista del Barcelona, ​​Frenkie de Jong, cuyo futuro es incierto tras perder la titularidad en el Camp Nou. (Fuente: El Nacional)

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Quality Sport Images/GettyImages

Eduardo Camavinga no tiene intención de dejar el Real Madrid este verano, a pesar del interés de varios de los clubes más importantes de Europa. (Fuente: MARCA)

El Real Madrid ha disminuido su interés por el centrocampista del Manchester City, Rodri, tras su última lesión, por temor a que no sea una opción fiable a largo plazo. (Fuente: Defensa Central)

Mientras tanto, el Real Madrid ha recibido buenas noticias en la búsqueda del centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, que podría ser vendido este verano ante la incertidumbre sobre su contrato. (Fuente: Football Insider)

Alessandro Bastoni ha dejado claro que solo considerará dejar el Inter si el Barcelona lo contacta. El defensa italiano está dispuesto a rechazar cualquier otra oferta. (Fuente: Mundo Deportivo)

El central de la Real Sociedad, Jon Martín, de 19 años, interesa al Real Madrid. (Fuente: Defensa Central)

Premier League

El Tottenham está dispuesto a vender al central Cristian Romero este verano por unos 65 millones de euros. El Atlético de Madrid y el Real Madrid también están interesados, al igual que su rival de la Premier League, el Manchester United. (Fuente: CaughtOffside)

Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier League - Stadium of Light | Owen Humphreys - PA Images/GettyImages

El Chelsea está dispuesto a vender al extremo Alejandro Garnacho este verano, tan solo 12 meses después de su llegada, tras reconocer que el argentino no ha tenido el impacto deseado en Stamford Bridge. (Fuente: talkSPORT)

Varios equipos de Arabia Saudí han puesto sus ojos en el centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, y están dispuestos a pagar más de 70 millones de dólares para cerrar el acuerdo. (Fuente: Fichajes)

El Galatasaray, gigante turco, también prepara una oferta por el capitán del Manchester United, Fernandes, como parte de una ambiciosa oleada de fichajes. (Fuente: Sporx)

El Aston Villa y Manchester United compiten por el fichaje del lateral derecho del Inter, Denzel Dumfries. (Fuente: L’Interista)

El extremo del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, es el principal objetivo ofensivo del Manchester United para este verano. Tanto Chelsea como Newcastle United buscan cerrar un acuerdo, mientras que el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain son conocidos admiradores suyos. (Fuente: Fussballdaten)

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha instado al lateral izquierdo del Real Madrid, Álvaro Carreras, a unirse al club este verano, prometiéndole un papel más importante que el que ha tenido en el Bernabéu esta temporada. (Fuente: El Nacional)

Para intentar convencer al entrenador Pep Guardiola de que se quede, el Manchester City está dispuesto a intentar fichar al centrocampista del PSG, João Neves, y pagarían su precio de 150 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

También se rumorea que el extremo Bradley Barcola podría dejar el PSG, y sigue siendo de gran interés para el Liverpool, ya que las negociaciones para renovar su contrato en París se han estancado. (Fuente: CaughtOffside)

Tras la lesión del delantero Hugo Ekitiké, Arne Slot ha instado al Liverpool a cerrar un acuerdo por Randal Kolo Muani, actualmente cedido al Tottenham Hotspur por el PSG. La Juventus está dispuesta a luchar por su fichaje. (Fuente: TuttoJuve)

El delantero del FC Midtjylland, Franculino Djú, también está en la mira del Liverpool. Se espera que el jugador de 21 años, que también interesa al Everton, al Manchester United y al West Ham United, cueste más de 25 millones de euros. (Fuente: Estadio Deportivo)

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