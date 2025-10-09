Mercado de fichajes: la figura que quiere el Liverpool; Raphinha, Rüdiger, Ansu Fati y más

Los clubes constantemente buscan pulir sus plantillas y por eso el mercado de fichajes no para. Incluso durante estas semanas en las que la actividad oficial se detuvo por la Fecha Fifa, los rumores de posibles transferencias y movimientos continúan.

Estos son las noticias y rumores más importantes del jueves 9 de octubre de 2025.

Premier League

Bournemouth v Fulham - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

El Liverpool está considerando fichar a la estrella del Bournemouth, Antoine Semenyo. Los Reds se enfrentan a la competencia del Manchester United y el Tottenham Hotspur y podrían costar 100 millones de dólares. (Fuente: talkSPORT)

El Arsenal está decidido a retener a su capitán, Martin Ødegaard, renovándole el contrato. Tanto el Bayern Múnich como el París Saint-Germain han sido vinculados con el mediapunta noruego. (Fuente: Fichajes)

Harry Maguire está considerando firmar un nuevo contrato con el Manchester United. Se han mantenido conversaciones iniciales con el director de negociaciones futbolísticas, Matt Hargreaves, y el equipo que representa al futbolista. (Fuente: The Sun)

Alexander Sorloth vuelve a estar en el centro del radar europeo. El Newcastle United se prepara para lanzar una oferta cercana a los 50 millones de euros con la intención de convencer al Atlético de Madrid y fortalecer su ataque. (Fuente: Fichajes.net)

LaLiga

AS Monaco v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Ciancaphoto Studio/GettyImages

El cedido del Barcelona, ​​Ansu Fati, despierta el interés del Atlético de Madrid, rival de LaLiga para los blaugranas. El talento de La Masia ha tenido un buen comienzo en el Mónaco, anotando cinco goles en la Ligue 1 en 126 minutos, aunque el Barcelona mantiene su ventaja dada la duración de su contrato. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona exigiría 120 millones de euros (139,5 millones de dólares) por Raphinha dada su situación financiera. El Manchester United ha sido señalado como interesado en hacerse con los servicios del brasileño. (Fuente: Fichajes)

Elche CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

El Real Madrid y Xabi Alonso se han fijado en el centrocampista del Elche, Rodrigo Mendoza tras su impresionante actuación con España en el Mundial Sub-20. El jugador de 20 años tiene una cláusula de rescisión de 23 millones de euros (26,8 millones de dólares) y contrato hasta 2028. (Fuente: Defensa Central).

El Barcelona busca entre 30 y 35 millones de euros por el talentoso centrocampista Marc Casadó. El Arsenal y el Chelsea se preparan para competir por el fichaje del jugador de 22 años en el mercado de fichajes de enero. (Fuente: Fichajes)

Antonio Rüdiger tiene un pacto de caballeros con el Real Madrid que podría determinar su futuro en el club. El defensa alemán se inclina por marcharse dada su lesión. (Fuente: Defensa Central)

Serie A

Brentford v Manchester City - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

Bernardo Silva, jugador estrella del Manchester City, está considerando su futuro, dado que su contrato vence en 2026. El AC Milan está en las primeras etapas de las negociaciones para un traspaso. (Fuente: CalcioMercato)

El futuro de Valentín Castellanos en la Lazio es incierto, y el problema no es tanto la exótica búsqueda del Flamengo, que el argentino nunca ha considerado seriamente. El verdadero punto de inflexión llegaría con el interés de un club europeo de igual o superior calibre a la Lazio. Después de las consultas de verano del Villarreal, el Real Betis, el Nottingham Forest, el Everton, el Burnley, el West Ham y los Wolves: una oferta concreta y convincente podría hacer tambalear la decisión del delantero.(Fuente: TuttoMercato)

Bundesliga

FC Bayern München v SV Werder Bremen - Bundesliga | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

Mohamed Salah sigue siendo decisivo para el Liverpool pese a sus 33 años, pero el club ya planea su sucesión. La búsqueda del relevo del egipcio tiene un nombre puntero: Michael Olise, quien fuera fichado por el Bayern Múnich en 2024 procedente del Crystal Palace por cerca de 60 millones de euros, ha despuntado con estadísticas ofensivas destacadas.

Durante la pasada campaña en la Bundesliga, Olise se consolidó como figura clave, ganándose elogios por su versatilidad y capacidad de desequilibrio. Este año continúa brillando: Bayern ha dicho que no está bajo presión para venderlo, pues su contrato se extiende hasta 2029. (Fuente: Fichajes.com)

Más noticias sobre el mercado de fichajes