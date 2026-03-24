Mercado de fichajes: la oferta de 350 millones de euros por Lamine Yamal; Julián Álvarez, Camavinga y más

Los grandes clubes de LaLiga y la Premier League ya se encuentran estudiando los movimientos que realizarán en el próximo mercado de fichajes. Escuadras como el Real Madrid, el FC Barcelona, el Manchester City, el Liverpool y el Manchester United, entre otros, trabajan incansablemente para conseguir los fichajes que les permitan conseguir sus objetivos la próxima temporada.

A continuación te compartimos algunos de los movimientos que suenan con más fuerza de cara al mercado de verano.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

La familia del extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, asistió al partido en el que el Liverpool perdió 2-1 contra el Brighton & Hove Albion el sábado. Los Reds lo ven como el sustituto ideal de Mohamed Salah y podrían cerrar el acuerdo por unos 100 millones de euros. (Fuente: Defensa Central)

FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-UNION BERLIN | KARL-JOSEF HILDENBRAND/GettyImages

El Manchester United está interesado en fichar al delantero del Al Nassr, João Félix, quien se muestra entusiasmado ante la posibilidad de jugar en Old Trafford. (Fuente: Fichajes)

El Newcastle United está interesado en fichar al delantero del Chelsea, Liam Delap, y los Blues podrían aprovechar este interés para explorar un intercambio que involucre al internacional alemán Nick Woltemade. (Fuente: Simon Phillips)

Julián Álvarez ha decidido dejar el Atlético de Madrid, pero no tiene interés en unirse al Barcelona. En cambio, ha optado por fichar por el Arsenal. (Fuente: El Nacional)

El Chelsea está dispuesto a pagar 40 millones de euros para fichar al central del AC Milan, Strahinja Pavlović. (Fuente: Calciomercato.it)

Los visores del Arsenal siguen de cerca al centrocampista del Lille, Ayyoub Bouaddi, quien también cuenta con la admiración del Chelsea, el Liverpool y el Manchester City. (Fuente: TEAMtalk)

El interés del Arsenal por el centrocampista del Bayern de Múnich, Leon Goretzka, se ha visto complicado por el interés del AC Milan. (Fuente: Christian Falk)

El precio de 133.4 millones de dólares que pide el Aston Villa por el centrocampista Morgan Rogers no ha disuadido ni al Chelsea ni al Manchester United, que esperan que el internacional inglés fuerce su salida de Villa Park este verano. (Fuente: Football Insider)

Bernardo Silva ha decidido dejar el Manchester City este verano. A pesar del interés del Benfica, la Juventus y Arabia Saudí, su deseo es fichar por el Barcelona. (Fuente: SPORT)

Joshua Zirkzee, objetivo del West Ham United, ha dejado claro que su prioridad es regresar a la Serie A este verano, mientras busca abandonar el Manchester United. (Fuente: Calciomercato)

LaLiga

El Real Madrid aún no ha decidido si venderá al centrocampista Eduardo Camavinga este verano, pero está preparado para recibir ofertas tanto del Liverpool como del Manchester United. (Fuente: Football Insider)

El Paris Saint-Germain está dispuesto a pagar la friolera de 350 millones de euros por el extremo del Barcelona, ​​Lamine Yamal. (Fuente: Fichajes)

Fc Barcelona V Rayo Vallecano - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El director deportivo del Barcelona, ​​Deco, se ha puesto en contacto con el agente del delantero del Chelsea, João Pedro, quien no ha manifestado interés en abandonar Stamford Bridge. (Fuente: Simon Phillips)

El centrocampista Marc Casadó ha despertado el interés de varios equipos en la Premier League. No obstante, ya tendría sobre la mesa una oferta del fútbol de Arabia Saudí. En este momento, la intención del jugador es continuar en el Barcelona. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Como espera que el centrocampista Nico Paz rechace la oportunidad de regresar al Real Madrid este verano y prefiera quedarse en un equipo que le garantice un puesto fijo en el once titular. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Xavi Simons quiere dejar el Tottenham y espera concretar su regreso al Barcelona. Su precio de 46,2 millones de dólares (40 millones de euros, 34,7 millones de libras) es considerado aceptable por el club azulgrana, pero aún no han tomado una decisión sobre su fichaje. (Fuente: El Nacional)

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