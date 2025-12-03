Mercado de fichajes: la oferta del Liverpool por Rodrygo; Vinícius Junior, Mohamed Salah, Nico Williams y más

El mercado de fichajes abrirá en las próximas semanas y los clubes más fuertes de la Premier League y LaLiga ya están buscando refuerzos para fortalecer sus plantillas. La competencia por el talento es intensa, especialmente en las líneas defensivas y ofensivas. Se esperan movimientos significativos que podrían redefinir el resto de la temporada.

Premier League

El exdelantero del Liverpool Darwin Núñez busca dejar el equipo saudí Al Hilal solo seis meses después de unirse y ya ha sido ofrecido al equipo argentino River Plate. (Fuente: Olé)

Habiendo desarrollado grandes preocupaciones sobre su defensa, el Liverpool ha reabierto las conversaciones con los agentes del central del Crystal Palace Marc Guéhi sobre un traspaso en enero en un intento de ganarle al Real Madrid su fichaje. (Fuente: TEAMtalk)

Potencialmente, el extremo del Real Madrid Rodrygo podría llegar al Liverpool. Los Reds quieren cerrar un acuerdo tan pronto como en enero y ya están trabajando para lograr un acuerdo. (Fuente: Fichajes)

Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

El Arsenal busca adelantarse a sus rivales europeos con "nuevos movimientos" en la búsqueda del extremo de la Juventus Kenan Yıldız. (Fuente: Corriere dello Sport)

Cuando se abra la ventana de transferencias de enero, el Manchester United escuchará ofertas por Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte y Tyrell Malacia. (Fuente: ESPN)

El Chelsea lidera la carrera para fichar al central del RB Leipzig Castello Lukeba por delante del Liverpool, del Manchester United y del Newcastle United. (Fuente: CaughtOffside)

Pero el Chelsea ha enfriado su interés en el centrocampista del Aston Villa Morgan Rogers y ya no ve al jugador de 23 años, que firmó un nuevo contrato en noviembre, como un objetivo realista. (Fuente: The Athletic)

También hay interés del Inter por el central del Liverpool Ibrahima Konaté a medida que se acerca a los últimos seis meses de su contrato. (Fuente: Fichajes La Liga)

LaLiga

Funcionarios de Arabia Saudita han comenzado a trabajar en un acuerdo para convertir al extremo del Real Madrid Vinícius Junior en el jugador mejor pagado del mundo. Mientras Mohamed Salah, del Liverpool, sigue siendo un objetivo a largo plazo para la Pro League. (Fuente: talkSPORT)

Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Vinicius y Federico Valverde son vistos como candidatos probables para irse y recaudar los fondos necesarios para construir la plantilla soñada del Real Madrid, que incluye al centrocampista del Arsenal, Martín Zubimendi y al delantero del Manchester City, Erling Haaland como reemplazos directos. (Fuente: Defensa Central)

Por otro lado, el reemplazo preferido del Real Madrid para Vinícius sería el extremo del Athletic Club Nico Williams, y los blancos están listos para activar su cláusula de rescisión de 90 millones de euros si fuera necesario. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona ha quedado impresionado por el comienzo de temporada del extremo del Chelsea Pedro Neto, pero los Blues no considerarán ninguna oferta por el internacional portugués. (Fuente: Football Insider)

Con el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez como objetivo soñado, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, está dispuesto a sancionar una venta significativa, ya sea de un jugador o de otros activos del club, para recaudar los fondos necesarios. (Fuente: MARCA)

El Real Madrid y el Barcelona persiguen al lateral izquierdo del Eintracht Frankfurt Nathaniel Brown. El equipo de la Bundesliga quiere hasta 70 millones de euros por un jugador que también está en la lista de deseos del Manchester United. (Fuente: Florian Plettenberg)

Serie A

Intermediarios han ofrecido al defensa saliente del Monterrey Sergio Ramos al AC Milan, pero el equipo de la Serie A no está particularmente interesado en el jugador de 39 años. Los informes de una reunión a corto plazo con Thiago Silva del Fluminense también han sido descartados. (Fuente: Tuttosport)

Sergio Ramos, Monterrey | Azael Rodriguez/GettyImages

Zirkzee había sido un objetivo principal para la Roma, pero su pública reticencia a forzar un traspaso ha hecho que consideren otras opciones, siendo el extremo del Tottenham Hotspur Mathys Tel una alternativa cada vez más popular. (Fuente: Il Messaggero)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES