Mercado de fichajes: Lionel Messi pide un refuerzo para el Inter Miami; Bruno Fernandes, Vinícius Junior y más

Las últimas horas del mercado han soltado rumores que sacuden tres frentes a la vez: la Premier League, LaLiga y la MLS. El Manchester United, el Liverpool, el Chelsea, el Arsenal y el Manchester City encabezan planes ambiciosos que podrían mover a figuras como Bruno Fernandes, Vinicius Junior o Bernardo Silva. En España, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid enfrentan decisiones que podrían redefinir su futuro inmediato. Y en Estados Unidos, el Inter Miami busca romper el mercado de nueva cuenta. Un rompecabezas internacional empieza a tomar forma, pero aún faltan piezas clave.

Premier League

Manchester United v Everton - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

El Manchester United está dispuesto a desprenderse de hasta 11 jugadores para financiar un gasto importante en 2026, incluido su capitán Bruno Fernandes. (The Sun).

Una vía para sustituir la creatividad de Fernandes sería un movimiento ambicioso por Vinicius Junior. El club habría contactado a los representantes del brasileño mientras los rumores ganan un poco más de fuerza. (CaughtOffside).

Despedir a Arne Slot le costaría al Liverpool unos 13.2 millones de euros para liberarlo de su contrato. (SportBible).

Slot se opuso a la decisión del club de vender a Luis Díaz al Bayern Múnich en verano, pero terminó siendo sobrepasado por el director deportivo Richard Hughes. (CaughtOffside).

Los Reds podrían llenar ese hueco en la banda izquierda con un fichaje espectacular por Rafael Leão en enero. Se espera que el Milan reciba €120 millones. (Fichajes).

El Chelsea está dispuesto a ser “agresivo y audaz” en su intento por fichar al talento del Arsenal, Myles Lewis-Skelly. (Si Phillips).

Bernardo Silva, capitán del Manchester City, será buscado por la Juventus y el Milan cuando quede libre este verano. (Calciomercato).

Existe un creciente “optimismo” en el Manchester United de cerrar la llegada de João Gomes, del Wolverhampton, este invierno. (Globo).

El Arsenal enfrenta mayor competencia por el joven central del Rennes, Jérémy Jacquet, ya que el United estaría dispuesto a pagar los €30–40 millones que pide el club francés. (CaughtOffside).

La “prioridad” del United en las próximas semanas es resolver el contrato de Harry Maguire, que expira el 30 de junio, además de reforzar la defensa. (TEAMtalk).

LaLiga

Xabi Alonso Olano (Real Madrid FC) seen during the LaLiga EA... | SOPA Images/GettyImages

Presionado en el Real Madrid, Xabi Alonso está listo para tomar las riendas del Liverpool, club donde también jugó, si finalmente despiden a Slot. (Indykalia).

Luis Enrique ha sido vinculado con un sorprendente regreso al banquillo del Barcelona ante la presión sobre Hansi Flick, aunque Lamine Yamal se opone a la idea. (El Nacional).

El Real Madrid no aprobará ninguna cesión de Endrick hasta que abra el mercado de enero, en caso de que uno de los delanteros actuales se lesione y el brasileño sea necesario (Marcos Benito).

Alexander Sørloth, delantero del Atlético de Madrid, recibió un acercamiento del Fenerbahçe. (Kontraspor).

Marcus Rashford ha perdido la confianza del vestuario del Barcelona, complicando un posible traspaso definitivo el próximo verano. (El Nacional)

MLS

FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Jeff Dean/GettyImages

Lionel Messi pidió personalmente el fichaje de Timo Werner, del RB Leipzig, para reforzar al Inter Miami en la próxima ventana invernal. (Fichajes)

