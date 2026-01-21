Mercado de fichajes: los gigantes de la Premier que se pelean por Vinícius; Jude Bellingham, Enzo Fernández y más

El mercado de fichajes de invierno de 2026 ha sorprendido por su gran actividad y el alto nivel de sus movimientos estratégicos. Entre las operaciones más sonadas destacan el millonario traspaso de Antoine Semenyo al Manchester City por 75 millones de euros y el regreso de Conor Gallagher a la Premier League con el Tottenham por 40 millones de euros.

Asimismo, en LaLiga, el FC Barcelona ha reforzado su plantilla con la vuelta de João Cancelo mediante una cesión. Otro fichaje importante fue la llegada del defensa Marc Guéhi al Man City por 24 millones de euros. Estos movimientos demuestran que los grandes clubes europeos no han escatimado en gastos para ajustar sus proyectos de cara a la segunda mitad de la temporada.

A continuación te presentamos otros fichajes que se podrían dar en las siguientes semanas tanto en las grandes ligas europeas.

Premier League

El Chelsea ya ha cerrado un acuerdo con el extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior, para mudarse a Stamford Bridge el próximo verano, con los "Blues" listos para pagar 150 millones de euros para completar el trato. (Fuente: El Nacional)

Sin embargo, es el Manchester City quien parte como claro favorito para fichar a Vinícius, habiendo presentado ya su propia oferta de 150 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

A la élite de la Premier League se le ha ofrecido la oportunidad de fichar a Vinícius por solo 100 millones de euros, ya que el extremo del Real Madrid se encuentra desolado por la ruptura de su relación con la afición del Bernabéu. (Fuente: Defensa Central)

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Manchester United está dispuesto a incluir a Manuel Ugarte en un intercambio para fichar al centrocampista del Sunderland, Noah Sadiki. (Fuente: GIVEMESPORT)

Por otro lado, el Manchester United ha mantenido conversaciones para fichar al centrocampista del Barcelona, Marc Casadó. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Manchester United ha ampliado su búsqueda de un nuevo centrocampista y ha discutido un movimiento por Wilfred Ndidi, del Beşiktaş, mientras que también se le ha ofrecido la posibilidad de fichar a la exestrella del Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, procedente del AC Milan. (Fuente: talkSPORT)

El Newcastle United aceptará ofertas importantes por el extremo Anthony Gordon, quien es objetivo tanto del Arsenal como del Liverpool. (Fuente: Football Insider)

Mientras tanto, el Liverpool está preparando una oferta por el extremo del RB Leipzig, Yan Diomande. Los "Reds" tienen el mayor interés en un jugador que se espera que cueste más de 100 millones de euros. (Fuente: CaughtOffside)

El Fulham está en conversaciones con el Manchester City por un acuerdo para fichar al extremo Oscar Bobb, con negociaciones que giran en torno a una cifra de aproximadamente 42 millones de euros. (Fuente: Fabrizio Romano)

Con el contrato de John Stones en el Manchester City expirando en verano, tanto el AC Milan como el Bayern Múnich están preparando ofertas por el defensa central. (Fuente: TEAMtalk)

El traspaso de Oleksandr Zinchenko del Arsenal al Ajax será permanente, y el internacional ucraniano firmará un contrato de seis meses. (Fuente: VI)

LaLiga

El Barcelona ha reavivado su interés por el extremo de la Juventus, Kenan Yıldız, pero, plenamente consciente de que no puede competir financieramente, espera que el atractivo de su proyecto deportivo convenza al internacional turco de rechazar ofertas de otros lugares. (Fuente: Fichajes)

Juventus FC v US Cremonese - Serie A | BSR Agency/GettyImages

Si Jürgen Klopp se une al Real Madrid, consideraría deshacerse del centrocampista Jude Bellingham. El Chelsea está dispuesto a proponer un intercambio que llevaría a Cole Palmer al Bernabéu a cambio. (Fuente: El Nacional)

Ambos clubes también están discutiendo un intercambio por Enzo Fernández, y el Chelsea indica ahora su deseo de fichar a Eduardo Camavinga a cambio. Los "Blues" también recibirían 50 millones de euros adicionales. (Fuente: El Nacional)

Trent Alexander-Arnold no está feliz en el Real Madrid y ha pedido abandonar el club el próximo verano. El Bayern de Múnich sería su destino preferido. (Fuente: Defensa Central)

A pesar de comunicar su voluntad de activar su cláusula de rescisión de 6 millones de euros, Dro Fernández y el Barcelona tienen un acuerdo para intentar obtener una cifra ligeramente superior durante las negociaciones con el Paris Saint-Germain. (Fuente: SPORT)

El centrocampista del Al Hilal, Rúben Neves, se uniría encantado al Real Madrid este mes, pero el presidente Florentino Pérez no está interesado en el movimiento. (Fuente: Carrusel)

