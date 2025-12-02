Mercado de fichajes: los nombres que suenan para reemplazar a Xabi Alonso; Rodrygo, Doué y más

El mercado de fichajes sigue en plena ebullición, con los principales clubes europeos definiendo movimientos clave para el futuro. Mientras la Premier League se centra en adquisiciones de alto coste y objetivos a largo plazo, y La Liga afronta discusiones internas en el Real Madrid, el FC Barcelona no detiene su búsqueda de talento emergente.

Premier League

Manchester City ha marcado al extremo del Paris Saint-Germain, Desiré Doué, como un objetivo importante para 2026. Se cree que el internacional francés está feliz en París, pero está intrigado por un posible traspaso a la Premier League. (Fuente: Fichajes)

Stade Brestois 29 v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

El Everton está listo para rechazar cualquier acercamiento por el extremo Iliman Ndiaye en enero, ante el interés del Liverpool, Man City, Newcastle United y Tottenham Hotspur. (Fuente: TEAMtalk)

El Palmeiras ha iniciado conversaciones con el Arsenal sobre un acuerdo de préstamo inicial por el delantero Gabriel Jesus que incluiría una opción de transferencia permanente. El internacional brasileño quiere minutos de juego regulares para intentar asegurar un puesto en la Copa del Mundo del próximo verano. (Fuente: Espírito de Porco)

El Tottenham quiere fichar al defensa central de la Juventus, Gleison Bremer, en enero, pero se enfrenta a tener que pagar bastante más de 60 millones de euros por el brasileño, quien también es de interés para el Chelsea, el Manchester United, el Bayern Múnich y el PSG. (Fuente: CaughtOffside)

Tanto el Chelsea como el Manchester United han presentado ofertas de 60 millones de euros por el extremo del Newcastle, Harvey Barnes. (Fuente: Fichajes)

El centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, ha dejado claro que preferiría unirse al Man City antes que al Man Utd. Sin embargo, su precio de 132.3 millones de dólares está causando enormes problemas, y el equipo de Pep Guardiola iría por Ederson del Atalanta si no se puede llegar a un acuerdo. (Fuente: Sacha Tavolieri)

En medio de informes de interés del Chelsea, el Arsenal está preparado para ignorar cualquier acercamiento de los Blues por el joven defensa Myles Lewis-Skelly. (Fuente: Football Insider)

El West Ham United espera vender al delantero Niclas Füllkrug en enero, con la Lazio mencionada como posible pretendiente. Los Hammers han identificado a Joshua Zirkzee del Manchester United y a Federico Chiesa del Liverpool como reemplazos soñados. (Fuente: La Lazio Siamo Noi)

Tanto el Chelsea como el Manchester United quieren al defensa central de 17 años del Grêmio, Luis Eduardo. El rapidísimo brasileño tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. (Fuente: AS)

La Liga

Rodrygo ha solicitado formalmente una salida del Real Madrid. El extremo brasileño acepta que una salida en enero es muy poco probable, pero espera completar un traspaso en verano. (Fuente: Defensa Central)

Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Ojeadores del Barcelona se unieron recientemente a directivos del Arsenal y el Liverpool en las gradas para ver en acción al centrocampista del RB Leipzig, Assan Ouédraogo. El club de la Bundesliga espera una tarifa de alrededor de 100 millones de euros por el joven de 19 años. (Fuente: SPORT BILD)

A pesar de la decepción por el empate 1-1 con el Girona, los directivos del Real Madrid siguen apoyando al entrenador Xabi Alonso. (Fuente: El Chiringuito)

Por otro lado, la directiva del Real Madrid ha programado una reunión de emergencia para el jueves para discutir el futuro de Alonso, con varios jugadores senior expresando su deseo de que sea reemplazado por Zinedine Zidane. (Fuente: indykalia)

Zidane sería el principal objetivo del presidente Florentino Pérez para reemplazar a Alonso, con el exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, como una ambiciosa alternativa. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona ha registrado formalmente su interés en el delantero del Al Ahly de 17 años, Hamza Abdelkarim. (Fuente: Achraf Ben Ayad)

