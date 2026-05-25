Mercado de fichajes: los tres delanteros de élite que sondea el Barcelona; Franco Mastantuono, Harry Kane y más

La temporada 2025/2026 ha llegado a su fin en las grandes ligas de Europa. Las directivas de los clubes más poderosos de LaLiga y la Premier League ya se encuentran trabajando en definir sus plantillas para la próxima campaña. En las próximas semanas se analizará quiénes cumplieron su ciclo con el club, qué posiciones se tienen que reforzar, con qué presupuesto se contará y qué elementos saldrán cedidos.

Se espera que en este mercado de verano los gigantes del futbol europeo, como el Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Atlético de Madrid, Chelsea y el Manchester United, abran la chequera y se fortalezcan para una nueva temporada.

A continuación te presentamos los movimientos que suenan con más fuerza, de acuerdo con los reportes de los medios de comunicación.

Publicado originalmente en SI FC.

LaLiga

En la lista de objetivos del Barcelona para reforzar la delantera figuran Julián Álvarez del Atlético de Madrid, João Pedro del Chelsea y Harry Kane del Bayern Múnich, pero el conjunto azulgrana está dispuesto a buscar objetivos menos conocidos si los fichajes de estos tres resultan imposibles. (Fuente: Mundo Deportivo)

FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026 | Christian Kaspar-Bartke/GettyImages

Existe un interés mutuo en un traspaso este verano entre el Atlético de Madrid y el central del Tottenham, Cristian Romero, quien prioriza un traspaso a La Liga si deja los Spurs. (Fuente: TEAMtalk)

El Real Madrid está cada vez más dispuesto a ceder al extremo argentino Franco Mastantuono la próxima temporada. El Tottenham, cuya permanencia en la Premier League está confirmada, es el destino más probable. El acuerdo podría cerrarse rápidamente antes de la pretemporada. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona espera vender al portero Marc-André ter Stegen este verano, pero tiene dificultades para encontrar un comprador adecuado. El alemán se muestra reacio a abandonar Europa, a pesar de que la mayor parte del interés por sus servicios proviene de Arabia Saudí. (Fuente: El Nacional)

El Atlético de Madrid está en negociaciones avanzadas para fichar a Bernardo Silva tras su inminente salida del Manchester City. (Fuente: Yağız Sabuncuoğlu)

Premier League

Tras no clasificarse para competiciones europeas la próxima temporada, el Chelsea está abierto a ofertas por varios jugadores. Roméo Lavia, Wesley Fofana, Andrey Santos, Pedro Neto y Malo Gusto se encuentran entre los que podrían ser vendidos. (Fuente: Striver)

Cole Palmer podría verse tentado a buscar su propia salida del Chelsea y podría estar interesado en reencontrarse con su antiguo entrenador, Enzo Maresca, en el Manchester City. (Fuente: Football Insider)

El lateral izquierdo del Newcastle United, Lewis Hall, está considerando su salida tras no ser convocado para la selección inglesa en el Mundial. El Manchester United lleva tiempo interesado en él y se ha visto reforzado por la reticencia del jugador a regresar a Londres. (Fuente: GIVEMESPORT)

A pesar de una reticencia inicial, el Liverpool está ahora dispuesto a vender al portero Alisson tras conversaciones sinceras con el internacional brasileño. Se exigirán 17 millones de dólares por el jugador pretendido por la Juventus. (Fuente: Tuttosport)

Liverpool v Brentford - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

El Arsenal envió recientemente ojeadores para observar al defensa central juvenil estadounidense Noahkai Banks, de 19 años, en acción con el Augsburgo. (Fuente: Sky Alemania)

El defensa central del Tottenham Hotspur, Micky van de Ven, estaría interesado en unirse al Liverpool este verano si los Reds hacen una oferta. Por el momento, no se ha presentado ninguna propuesta. (Fuente: Ben Jacobs)

El mediocampista del Atlético de Madrid, Éderson, rechazó una reciente oferta de otro club y prefiere esperar a llegar a un acuerdo con el Manchester United. (Fuente: Fabrizio Romano)

Además de Éderson, el Manchester United también está cerca de llegar a un acuerdo con el Newcastle por el internacional italiano Sandro Tonali. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Manchester United está a punto de activar la cláusula de extensión de un año en el contrato de Jadon Sancho para evitar que el extremo se marche gratis, aunque seguirá buscando venderlo por una pequeña cantidad. (Fuente: SPORT BILD)

El Everton planea intentar fichar al extremo del Manchester City, Jack Grealish, cedido por una segunda temporada, aunque la marcha del entrenador Pep Guardiola podría abrirle la puerta a su regreso al Etihad. (Fuente: Liverpool ECHO)

El Liverpool está dispuesto a vender al mediocampista Curtis Jones por 46 millones de dólares. Aston Villa y Tottenham se encuentran entre sus pretendientes. (Fuente: Caught Offside)

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