Mercado de fichajes: Martinelli podría salir del Arsenal; Rafael Leao, Maignan, Nico Paz

El mercado de fichajes invernal aún no ha abierto oficialmente, pero los principales clubes europeos ya trabajan en operaciones que pueden marcar el rumbo de la temporada. La Premier League, con su músculo financiero, sigue siendo epicentro de negociaciones, mientras que en La Liga se respira un ambiente de expectativa en torno a movimientos estratégicos que podrían sacudir el panorama.

Premier League

AC Milan v SSC Bari - Coppa Italia | Jonathan Moscrop/GettyImages

El futuro de Gabriel Martinelli es uno de los temas candentes en Inglaterra. El Arsenal está dispuesto a escuchar ofertas por el extremo brasileño, con el AC Milan atento a su situación ante una posible salida de Rafael Leão.

El Chelsea, por su parte, mantiene viva la opción de hacerse con Mike Maignan. El portero del Milan ya había alcanzado un acuerdo personal con los Blues, pero las altas pretensiones económicas del club italiano frustraron el fichaje en verano.

En Anfield, el Liverpool se enfrenta a un doble frente. Por un lado, la intención de esperar al verano para ir a por Marc Guéhi puede salirle cara si Real Madrid o Juventus se adelantan en enero. Por otro, la situación de Ibrahima Konaté preocupa: el central francés podría salir en invierno ante el interés de Chelsea, PSG y Real Madrid, aunque Arne Slot insiste en retenerlo.

El Manchester United también apunta alto con su interés en Zeno Debast, central del Sporting CP con cláusula de 80 millones de euros. Arsenal y Aston Villa siguen de cerca al belga de 21 años. En paralelo, el Tottenham llegó a ofrecer 100 millones por Rodrygo, aunque el brasileño prefirió continuar en el Real Madrid.

La Liga

Real Madrid CF v Juventus Turin: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Jean Catuffe/GettyImages

En España, los rumores se centran en jóvenes talentos y en la eterna carrera por grandes estrellas. El Barcelona ve cómo el prometedor Dro Fernández (17 años) atrae a Chelsea y Manchester City, mientras que Fermín López también estuvo en el radar de los ingleses, aunque no contempló la salida.

En el Athletic Club siguen intentando inscribir a Aymeric Laporte. La documentación por parte del Al Nassr llegó tarde por lo que el jugaador no ha podido ser inscrito en LaLiga y por lo tanto no podrá jugar con el club vasco. Las partes tratan de resolver la situación lo antes posible para no tener que esperar a la próxima ventana de mercado.

🚨 👨‍⚖️ Laporte intenta convencer a la FIFA para resolver su fichaje por el Athletic I @antonmeana



📄 "Al Nassr subió tarde la documentación... pero se estiró demasiado el chicle desde todas las partes"



❌ "Con los precedentes, es complicado que FIFA dé un paso al frente" pic.twitter.com/h2RE9B5b2n — El Larguero (@ellarguero) September 8, 2025

En el Real Madrid, Florentino Pérez confía en que Jude Bellingham juegue un papel clave para convencer a Erling Haaland de vestir de blanco junto a Kylian Mbappé. No obstante, el Barcelona también sueña con el delantero noruego, convencido de que su salida del City es más factible de lo que parece.

Además, el conjunto blanco prepara la compra de Nico Paz al Como por 10 millones de euros, adelantándose a Inter y Tottenham. En el otro gran frente, la directiva azulgrana suspira por Kenan Yıldız, extremo de la Juventus, por el que podría lanzar una ofensiva de 70 millones.

Más noticias sobre el mercado de fichajes