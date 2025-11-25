Mercado de fichajes: Mbappé lidera la revuelta contra Xabi Alonso; Vinícius, Valverde, Doué, Olise y más

El inminente mercado de fichajes es vital para los gigantes de la Premier League y LaLiga, sirviendo como la última oportunidad para realizar ajustes críticos en la plantilla. Las decisiones de refuerzo que se tomen ahora serán decisivas y determinarán su capacidad para sostener la lucha por los títulos nacionales y europeos.

Premier League

Ante el malestar del vestuario del Real Madrid, el Manchester United está preparando una oferta de 120 millones de euros por Federico Valverde este enero. (Fuente: El Nacional)

El Manchester City ha puesto sobre la mesa una oferta récord del 180 millones de euores por Désiré Doué del Paris Saint-Germain. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal ha visto rechazada una oferta inicial por el prodigioso talento del Auxerre, Elyes Saïdi, antes de la ventana de transferencia de enero. (Fuente: AfricaFoot)

Un día después de la sombría derrota del Liverpool ante el Nottingham Forest, la directiva "descontenta" mantuvo conversaciones con Arne Slot sobre su delicada posición al mando. Si persisten los resultados negativos, el puesto del jefe holandés ya no estará a salvo. (Fuente: Krrish)

Arne Slot, Liverpool | Molly Darlington/GettyImages

El joven delantero del Marsella, Robinio Vaz, se ha abierto camino para convertirse en un objetivo para el Chelsea. También se cree que el Arsenal es un admirador. (Fuente: AfricaFoot)

El interés del Liverpool por el delantero del Bayern Múnich, Michael Olise, no se ha desvanecido. De hecho, los Reds estarían dispuestos a desembolsar 200 millones de euros por el exdelantero del Crystal Palace. (Fuente: Fichajes)

El impulso del Napoli para conseguir la cesión de Kobbie Mainoo del Manchester United en enero se ha visto reforzado por la postura menos estricta de Ruben Amorim sobre una salida invernal. Antonio Conte también ha señalado al club su falta de opciones en el mediocampo. (Fuente: Calciomercato)

Se cree que Gonçalo Inácio del Sporting de Lisboa se encuentra entre los objetivos del Liverpool para enero como alternativa a Marc Guéhi. (Fuente: CaughtOffside)

LaLiga

Kylian Mbappé y Vinícius Junior no son los únicos que están perdiendo la fe en el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, cuya posición se ha vuelto cada vez más delicada tras una creciente desconexión entre el cuerpo técnico y la plantilla. (Fuente: El Nacional)

Se cree que el trabajo de Alonso está en la cuerda floja durante la próxima serie de partidos. Tras un ultimátum del presidente del club, Florentino Pérez, es ganar o morir para el técnico vasco mientras el Madrid se enfrenta a Olympiacos, Girona y Athletic Club. (Fuente: Fichajes)

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MARSEILLE | THOMAS COEX/GettyImages

El malestar en el Real Madrid no se limita a Alonso. Se dice que Mbappé y Jude Bellingham se han puesto en contra de Viíicius Jr en lo que ha sido descrito explosivamente como una "guerra en el vestuario". (Fuente: El Nacional)

Existe un acuerdo en principio entre Eric García y el Barcelona sobre un nuevo contrato para el versátil español. (Fuente: Mundo Deportivo)

Ferran Torres es el siguiente en la lista de renovaciones de contrato del Barcelona. El delantero rechazó ofertas de Arabia Saudí por valor de hasta 20 millones de euros anuales de salario para priorizar la lucha por su puesto en Cataluña. (Fuente: Krrish)

