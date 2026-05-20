Mercado de fichajes: Mohamed Salah podría jugar en un grande de LaLiga; Bradley Barcola, Vitinha y más

Los grandes clubes del futbol europeo se encuentran trabajando de cara a la siguiente temporada. Las directivas del big six de la Premier League y los tres clubes más poderosos de LaLiga buscan dar un golpe de autoridad en el mercado este verano.

Aunque todavía no se oficializa la llegada de José Mourinho al Real Madrid, cada día suenan con más fuerza algunos de los jugadores que podrían llegar al conjunto merengue para la próxima campaña. Por su parte, todo apunta a que el gran objetivo del Barcelona en esta ventana de transferencia será contratar a un delantero para sustituir a Robert Lewandowski.

A continuación te presentamos los rumores de fichajes más recientes, de acuerdo con los reportes de varios medios especializados en el mercado.

Publicado originalmente en SI FC.

LaLiga

El nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha hablado con el agente Jorge Mendes sobre el posible fichaje este verano del mediocampista del PSG, Vitinha, cuyo precio de venta es de 105 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

El Atlético de Madrid sigue siendo un posible destino para el extremo del Liverpool, Mohamed Salah, que se prepara para dejar Anfield. Las negociaciones con el Al Ittihad de Arabia Saudí se encuentran actualmente estancadas. (Fuente: Winwin)

Aston Villa v Liverpool - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

En el Barcelona existen discrepancias sobre si intentar fichar al delantero del Galatasaray, Víctor Osimhen, este verano. (Fuente: SPORT)

El delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, ha vuelto a despertar el interés del Barcelona, ​​que ha hablado con los representantes del internacional argentino sobre su posible traspaso. (Fuente: El Desmarque)

Mientras tanto, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha identificado a Lautaro como su principal objetivo para el mercado de verano. (Fuente: Fichajes)

El lateral derecho de la Roma, Wesley, es uno de los objetivos de José Mourinho en el Real Madrid. (Fuente: Calciomercato.it)

Mourinho también está interesado en presentar una oferta para competir con el Barcelona por el fichaje del central del Inter, Alessandro Bastoni. (Fuente: Látigo Serrano)

Ferran Torres ha advertido al Barcelona que no será utilizado como moneda de cambio en el mercado de fichajes este verano. Está dispuesto a firmar un nuevo contrato, pero ha dejado claro que esperará 12 meses y se marchará como agente libre si el club no se compromete con él a largo plazo. (Fuente: SPORT)

Premier League

El mediocampista del Chelsea, Enzo Fernández, estaría interesado en reencontrarse con su antiguo entrenador, Enzo Maresca, en el Manchester City. (Fuente: TEAMtalk)

Xabi Alonso ha solicitado al Chelsea fichajes en tres posiciones clave. En la delantera, Víctor Osimhen, del Galatasaray, es el principal objetivo, mientras que el interés por el portero del AC Milan, Mike Maignan, y el central del Sporting CP, Ousmane Diomande, se ha reavivado tras la petición del nuevo entrenador. (Fuente: CaughtOffside)

FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID | FADEL SENNA/GettyImages

El Barcelona estaría interesado en el lateral izquierdo Marc Cucurella, del Chelsea, pero los culés tendrían que pagar un precio de 80 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

El Liverpool está reduciendo su interés en el extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, debido a que podría bloquear el desarrollo de Rio Ngumoha. En cualquier caso, el destino más probable del francés es la Premier League, donde el Arsenal también está interesado. (Fuente: L’Équipe)

El Manchester United está interesado en el lateral derecho del Borussia Dortmund, Julian Ryerson, pero solo intentará ficharlo si encuentra un comprador para Noussair Mazraoui. (Fuente: Sky Alemania)

Los problemas financieros podrían obligar al West Ham United a intentar recaudar 134 millones de dólares mediante la venta de jugadores si desciende. El mediocampista Mateus Fernandes interesa al Arsenal, al Manchester United y al PSG, mientras que el Manchester United también está interesado en el lateral izquierdo El Hadji Malick Diouf. (Fuente: The Guardian)

Sin embargo, el West Ham intentará retener al extremo Jarrod Bowen incluso si desciende. El Liverpool está interesado en el inglés como reemplazo de Mohamed Salah, mientras que tanto el Everton como el Newcastle United también lo pretenden. (Fuente: Football Insider)

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