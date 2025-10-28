Mercado de fichajes: preocupación por Yamal; Vinicius, Højlund, Saka, Schlotterbeck y más

El mercado de fichajes se mueve de manera constante en Europa, ya que los grandes clubes del continente, están atentos a cualquier situación que se presente en otra institución para poder obtener a esos futbolistas relegados o que quieran cambiar de rumbo

Estos son los rumores sobre traspasos en la Premier League, LaLiga y otras ligas de Europa del día de la fecha.

PREMIER LEAGUE

Arsenal v Crystal Palace - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Los directivos del Arsenal temen que el entrenador Mikel Arteta no sea el hombre indicado para llevarlos a la gloria de la Premier League, tras haber gastado más de mil millones de libras (1.300 millones de dólares) sin obtener resultados concretos. Si el técnico no consigue títulos esta temporada, podría ser despedido. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea, el Liverpool y el Manchester City han mantenido conversaciones en las últimas semanas sobre el traspaso del central del Bayern de Múnich, Dayot Upamecano, cuyo contrato finaliza el próximo verano. (Fuente: TBR Football)

El Galatasaray ha mostrado interés en fichar al centrocampista del Manchester United, Manuel Ugarte, durante el mercado de fichajes de enero, ante la falta de minutos que atraviesa el futbolista uruguayo. (Fuente: Erol Evcen).

El Arsenal está a punto de firmar un nuevo contrato récord con el extremo Bukayo Saka, quien se convertiría en el jugador mejor pagado de todos los tiempos del club, con un salario de casi 400 mil dólares semanales. (Fuente: Football Insider)

El Manchester United está diseñando una ofensiva clara por Conor Gallagher, actualmente en el Atlético de Madrid. El club inglés contempla presentar una propuesta cercana a los 60 millones de euros, con la intención de reforzar su centro del campo. Gallagher, de 25 años, busca más protagonismo; en cambio, el Atlético de Madrid debe decidir si retenerlo o aceptar una oferta que sacuda el mercado. (Fuente: Fichajes)

LALIGA

Real Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Real Madrid le ha dado un ultimátum a Vinicius Junior sobre su futuro: debe firmar un nuevo contrato o verá sus minutos reducidos drásticamente con vistas a una venta inmediata o incluso a un traspaso gratuito en 2027. El internacional brasileño también fue advertido que su muestra de frustración durante el Clásico no será tolerada de nuevo. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid sigue explorando varios centrales de bajo costo y el líder de LaLiga, en este aspecto, mantiene su interés en Micky van de Ven, del Tottenham. (Fuente: TEAMtalk)

Varios jugadores del vestuario del Barcelona han expresado su preocupación por el comportamiento y la actitud de Lamine Yamal, creyendo que está mal asesorado y que va por un camino peligroso. (Fuente: El Nacional)

El Fenerbahçe tiene como prioridad fichar a Alexander Sörloth en el mercado invernal. El club turco considera que el delantero noruego es el perfil exacto que necesita para su ataque y prepara una oferta formal al Atlético de Madrid. (Fuente: Fichajes)

SERIE A

SSC Napoli v Genoa CFC - Serie A | Ivan Romano/GettyImages

Rasmus Højlund podría marcharse definitivamente del Manchester United este invierno, ya que el Nápoles está listo para ejercer su opción de fichar al delantero danés antes de que su obligación entre en vigor más adelante esta temporada. (Fuente: Fabrizio Romano).

Luciano Spalletti emerge como favorito para asumir el banquillo de la Juventus tras el reciente despido de Igor Tudor. La directiva bianconera busca recuperar impulso luego de una crisis de resultados. (Fuente: Fichajes)

BUNDESLIGA

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga | Alex Grimm/GettyImages

El Barcelona tomó la decisión de fichar a un central de élite, y se buscará a Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund. El entrenador culé, Hansi Flick ha dado su aprobación a dicho acuerdo. (Fuente: E-Notícies)

El Bayern Múnich está haciendo los deberes en silencio pero con firmeza: el club alemán habría fijado una cifra cercana a los 100 millones de euros para fichar al joven extremo de la Juventus, Kenan Yildiz. (Fuente: Fichajes)

Más noticias sobre el mercado de fichajes