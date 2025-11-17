Mercado de fichajes: Pulisic analiza un sorpresivo movimiento al Manchester United; Lamine Yamal, Arda Güler y más

La Premier League y LaLiga vuelven a colocarse bajo los reflectores con una avalancha de rumores que involucran a los gigantes de siempre: el Real Madrid, el Barcelona, el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester United y el Manchester City. Desde ofertas millonarias por jóvenes prodigios hasta oportunidades inesperadas para porteros descartados, el mercado se mueve con una intensidad que roza lo caótico. Cada club afina su estrategia, consciente de que un movimiento clave puede redefinir por completo el tablero europeo en los próximos meses.

Premier League

Turkiye v Bulgaria- FIFA World Cup 2026 Group E Qualification | dia images/GettyImages

El Manchester United ha sido señalado como un destino viable para Christian Pulisic, quien estaría presionando para salir del AC Milan después de que no lograron clasificar a competiciones europeas la temporada pasada. El Aston Villa también ha sido mencionado. (Fuente: Football Transfers)

El Manchester City está dispuesto a convertir al jugador del Real Madrid, Arda Güler, en el segundo fichaje más caro en toda la historia del club, con una oferta de €100 millones en preparación.

Dos equipos no identificados de la Premier League y una franquicia de la MLS estarían listos para lanzarse por el fichaje de Casemiro en enero, si el mediocampista del Manchester United no logra acordar un nuevo contrato en Old Trafford. (Fuente: CaughtOffside)

El Arsenal está completamente preparado para activar la cláusula de rescisión de €40 millones en el contrato del jugador del Levante, Etta Eyong, con el fin de arrebatarle el fichaje al Barcelona.

El Liverpool está listo para competir con el Real Madrid por el joven talento del AZ Alkmaar, Kees Smit, quien ha sido descrito como “el nuevo Pedri”. (Fuente: SoccerNews)

La llegada del guardameta del Manchester City, James Trafford, al Aston Villa en enero ha sido descrita como “probable”. Esto podría abrir la puerta para la salida de Emi Martínez. (Fuente: Football Insider)

El Aston Villa, el Sunderland y el Wolverhampton Wanderers han presentado ofertas de €20 millones por el delantero suplente del el Real Madrid, Gonzalo García.

El Manchester United ha recibido la oportunidad de fichar al portero descartado del Barcelona, Marc-André ter Stegen. El Beşiktaş ya estableció contacto con el guardameta alemán. (Fuente: SPORT)

Marc Guéhi seguiría priorizando un movimiento al Liverpool a pesar del “gran interés” del Real Madrid. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Atletico de Madrid v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Denis Doyle/GettyImages

El Chelsea ha sido vinculado con un sorpresivo intento por el objetivo histórico del Barcelona, Julián Álvarez, con una oferta de €150 millones sobre la mesa para la estrella del Atlético de Madrid. (Fuente: Flashscore)

Si el Barcelona pierde ante el Chelsea en la carrera por Álvarez, estarían dispuestos a gastar hasta €120 millones por el delantero del Galatasaray, Victor Osimhen, quien vuelve a estar involucrado en una operación de €270 millones.

El Real Madrid ha aceptado que David Alaba se marchará este verano al finalizar su contrato, con Arabia Saudita como destino más probable. (Fuente: DefensaCentral)

El Bayern Munich se muestra “optimista” respecto a cerrar un nuevo contrato para Dayot Upamecano, pese al fuerte interés del el Real Madrid. (Fuente: Flashscore)

El la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, tendría “más enemigos que amigos” dentro de la selección española luego de ser percibido como “poco comprometido”, tras ausentarse en varias convocatorias por lesión. (Fuente: El Nacional)