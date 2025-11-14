Mercado de fichajes: Rashford evalúa volver a la Premier League; Vini Jr, Jude Bellingham y más

Rashford, Konaté, Rodri, Wirtz, Vinicius Junior, Endrick y Lewandowski aparecen en el centro de un mercado que empieza a calentarse. La Premier League y LaLiga se preparan para semanas intensas, mientras el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester United y el Manchester City mueven piezas que podrían alterar el tablero europeo. Al mismo tiempo, el Barcelona y el Real Madrid enfrentan decisiones que podrían redefinir su futuro inmediato.

Premier League

El delantero del Barcelona, Marcus Rashford —cedido por el Manchester United—, ha adoptado una importante visión respecto a su futuro. Aunque su prioridad es continuar en Cataluña, el atacante inglés analiza el interés del Chelsea y el Tottenham Hotspur, lo que supondría un inesperado regreso a la Premier League. (Fuente: El Nacional)

El Liverpool prepara un movimiento agresivo para el próximo mercado de fichajes. Están dispuestos a vender a Ibrahima Konaté con el objetivo de financiar la llegada del defensa del Crystal Palace, Marc Guéhi. (Fuente: Indykalia)

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, solo aprobaría la salida de Rodri rumbo al Real Madrid si Jude Bellingham acepta fichar por el club inglés en un intercambio que rompería pondría de cabeza al mundo del fútbol. (Fuente: El Nacional)

El Manchester United ha liberado alrededor de 124 millones de euros para gastar en el mercado invernal. (Fuente: Indykalia)

El Real Madrid ha fijado un tope de 75 millones de euros en sus ofertas por Florian Wirtz, reciente refuerzo veraniego del Liverpool que no termina de asentarse. (Fuente: DefensaCentral)

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha bloqueado cualquier intento de salida de Gabriel Jesus para el próximo verano. (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester United lidera la carrera por el central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, por delante del Liverpool y el Barcelona.

El Liverpool no tiene previsto traer de vuelta en enero a Harvey Elliott, quien continúa cedido en el Aston Villa, incluso si sigue acumulando pocos minutos durante su estancia en el club. (Fuente: The Athletic)

El Manchester United, el Manchester City y la Juventus han visto cerrada cualquier opción de fichar en enero al mediocampista Morten Hjulmand. El danés estará disponible en verano por 80 millones de euros mediante una cláusula de rescisión. (Fuente: A Bola)

LaLiga

Rayo Vallecano v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Chelsea está dispuesto a convertir a Vinicius Junior en su fichaje más caro de la historia y planea presentar una oferta de 150 millones de euros al Real Madrid.

Además, el Chelsea quiere romper el acuerdo entre el Real Madrid y el Lyon para garantizar la cesión de Endrick este enero. (Fuente: DefensaCentral)

Los representantes de Robert Lewandowski han sostenido reuniones con el Fenerbahçe. Si el delantero del Barcelona acepta el interés, el club turco intentará avanzar hacia un traspaso en verano. (Fuente: Haberler)

También se considera posible que el Barcelona fiche a Harry Kane y, a la vez, renueve el contrato de Lewandowski. En ese escenario, Ferran Torres sería el principal sacrificado. (Fuente: El Nacional)