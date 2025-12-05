Mercado de fichajes: Salah recibe ofertas de la MLS; Vinícius Junior, Rodrygo y más
La jornada de rumores vuelve a sacudir al Premier League y a LaLiga, con movimientos que podrían alterar el mercado invernal. Nombres como el Manchester City, el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Barcelona y el Real Madrid aparecen envueltos en negociaciones que van desde apuestas juveniles hasta decisiones que podrían cambiar proyectos completos.
Premier League
El Manchester City quiere fichar a Rodrygo en enero y prepara una oferta cercana a los 80 millones de euros para convencer al Real Madrid. (Fuente: Fichajes)
No hay “nada de cierto” en las versiones que señalan que el Arsenal o el Chelsea podrían entrar a la puja por Rodrygo en invierno. (Fuente: Fabrizio Romano)
La ausencia reciente de Mohamed Salah en el XI titular del Liverpool aumenta la posibilidad de una salida en enero, con ofertas próximas de Arabia Saudita y la MLS. (Fuente: Mark Brus)
El Galatasaray surge como un destino posible para Salah, respaldado por patrocinadores dispuestos a financiar un contrato importante. (Fuente: Fichajes)
El Liverpool y el Tottenham avanzan en negociaciones por el joven extremo Yan Diomande, adelantándose al Barcelona. (Fuente: Sacha Tavolieri)
El Manchester United prepara una oferta de 30 millones de libras para fichar a Conor Gallagher en el mercado invernal. (Fuente: Fichajes)
El Chelsea confía en cerrar los fichajes de Ayyoub Bouaddi y Brian Madjo, considerados apuestas de futuro. (Fuente: Mark Brus)
El Barcelona busca aprovechar la falta de minutos de Jorrel Hato en el Chelsea para intentar ficharlo. (Fuente: El Nacional)
LaLiga
El Real Madrid sigue de cerca a Christos Mouzakitis del Olympiacos y ya presentó una oferta de 35 millones de euros. (Fuente: Defensa Central)
Iñigo Martínez desea salir del Al Nassr apenas seis meses después y busca regresar al Barcelona mediante un préstamo. (Fuente: Fichajes)
El Barça ofreció a Ronald Araujo al Bayern y al Manchester United en un acuerdo de hasta 50 millones de euros, sin recibir interés. (Fuente: El Nacional)
El Barcelona realizó dos acercamientos por Marc Guéhi, quien sueña con ir al Liverpool pero valora la insistencia azulgrana. (Fuente: TEAMtalk)
El Real Madrid observa al delantero de 16 años Brian Madjo, comparado con Didier Drogba. (Fuente: Defensa Central)
El bajo nivel de Ibrahima Konaté llevó al Real Madrid a retirarse de la carrera por el francés. (Fuente: Football Insider)
MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.