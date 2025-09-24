Mercado de fichajes: Van Dijk podría salir del Liverpool; Vinicius Jr, Dimarco, Palhinha, Gallagher y mucho más

El mercado de fichajes sigue moviéndose con fuerza en Europa y, a pocos meses de la ventana invernal, varios clubes de élite ya perfilan sus próximos movimientos. Desde la Premier League hasta LaLiga, las grandes figuras del fútbol están en el centro de rumores, negociaciones y posibles traspasos millonarios.



Mientras algunos equipos buscan reforzarse para afrontar la segunda mitad de la temporada, otros intentan blindar a sus estrellas o preparar salidas estratégicas.



A continuación, un repaso a las operaciones más destacadas que podrían marcar el rumbo del próximo mercado de enero.

Premier League

El Manchester United está persiguiendo un acuerdo por el lateral izquierdo del Inter, Federico Dimarco, quien podría ser vendido en enero al acercarse a los últimos 18 meses de su contrato. El club de la Serie A se muestra reacio a ofrecerle una renovación millonaria. (Fuente: Il Napolista)

El AC Milan preferiría vender al portero Mike Maignan en enero antes que perderlo gratis en verano, lo que abriría la puerta a un traspaso invernal al Chelsea. (Fuente: Football Insider)

El centrocampista del Bayern Múnich, João Palhinha, quiere permanecer en la Premier League cuando finalice su cesión con el Tottenham Hotspur y espera que los Spurs activen su opción de compra valorada en unos 30,9 millones de euros. (Fuente: Ben Jacobs)

Mike Maignan | Marco Canoniero/GettyImages

Arsenal y Manchester City lideran la carrera por fichar al lateral izquierdo del Eintracht Frankfurt, Nathaniel Brown, quien también está siendo seguido por el Aston Villa, el Manchester United y el Newcastle United. (Fuente: CaughtOffside)

En las negociaciones de verano del Manchester City con el Newcastle por el lateral derecho Tino Livramento, el equipo de Pep Guardiola preguntó por Bruno Guimarães, pero las “Urracas” descartaron rápidamente cualquier operación. (Fuente: Geordie Boot Boys)

La Liga

El extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, ve al Real Madrid como su próximo destino a pesar del interés del Liverpool y del Manchester City. Cree que su etapa en la Premier League ha terminado. (Fuente: Alan Nixon)

El Atlético de Madrid confía en fichar al defensa del Liverpool, Virgil van Dijk, quien está abierto a continuar su carrera lejos de Anfield. (Fuente: Fichajes)

Quien podría salir del Atlético es el centrocampista Conor Gallagher. El Crystal Palace, el Manchester United y el Tottenham están interesados en el inglés, pero tendrían que pagar más de 60 millones de euros para cerrar el acuerdo. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Real Madrid está dispuesto a mantenerse firme con su oferta de renovación al extremo Vinícius Júnior, quien podrá marcharse gratis si no reduce sus pretensiones. (Fuente: El Chiringuito)

Julián Álvarez | Quality Sport Images/GettyImages

El Barcelona es poco probable que extienda el contrato del veterano delantero Robert Lewandowski y quiere reemplazarlo con Julián Álvarez, del Atlético, quien empieza a sentirse frustrado en su actual club. (Fuente: El Nacional)

Sin embargo, Frenkie de Jong está a punto de cerrar un nuevo contrato con el Barcelona tras alcanzarse finalmente un acuerdo por cuatro años. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Sevilla busca recuperar protagonismo en la élite del fútbol español y celebra el gran nivel de Rubén Vargas, atacante de 27 años que también despierta interés en la Premier League. Según Football Insider, el Tottenham Hotspur valora ficharlo en el mercado invernal, lo que supondría un salto de calidad para los Spurs. Sin embargo, en Nervión mantienen la esperanza de retener al extremo suizo y seguir contando con su aporte decisivo en el proyecto sevillista.

