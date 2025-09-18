Mercado de fichajes: Vinicius recibe una oferta de 100 millones de euros; Amorim, Haaland, Rúben Neves y más

A pesar de que el mercado de fichajes ya finalizó, los directivos continúan pensando constantemente en el armado de los equipos. Con la competencia tanto local como internacional ya comenzada, son varios los clubes que comienzan las charlas con la intención de adelantarse a lo que será la ventana de invierno.

Es por eso, que a continuación les dejamos las últimas noticias y novedades al respecto.

LaLiga

Manchester City v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Al Hilal está dispuesto a desembolsar 100 millones de euros por Vinícius Júnior, quien se encuentra “molesto” tras haber perdido su lugar como titular indiscutido en el Real Madrid durante las primeras semanas de la era Xabi Alonso. (Fuente: Fichajes)

El único objetivo del Real Madrid para el lateral izquierdo este verano fue Álvaro Carreras, que regresó rápidamente al club a pesar de los rumores que lo vinculaban con jugadores como Piero Hincapié y Miguel Gutiérrez. (Fuente: Fabrizio Romano)

Chelsea y Tottenham se preparan para competir con Liverpool en la carrera por el central del Barcelona Ronald Araújo, tasado en 50 millones de euros, de cara al próximo mercado de enero. (Fuente: Fichajes)

El Manchester City ha fijado un precio mínimo de 100 millones de euros por Erling Haaland. Sin embargo, en el Barcelona confían en que esas exigencias podrían reducirse si el propio jugador presiona para salir en verano, dado el rechazo de Pep Guardiola a mantener futbolistas descontentos. (Fuente: El Nacional)

Por último, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha solicitado expresamente la llegada del mediapunta azulgrana Dani Olmo en el mercado de invierno. Los campeones de Europa estarían dispuestos a invertir 70 millones de euros, aunque deberán competir con el interés del Newcastle United. (Fuente: Fichajes)

Premier League

Manchester City v Manchester United - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El exmediocampista del Manchester United y, brevemente, entrenador interino del club, Michael Carrick, ha sido propuesto como posible candidato para reemplazar a Rúben Amorim en caso de que sea despedido. Otros nombres que suenan son el exseleccionador inglés Gareth Southgate y el actual técnico de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino. (Fuente: Mirror)

El Celtic ha surgido como un sorprendente candidato para poner fin al autoexilio de Raheem Sterling en el Chelsea. El equipo dirigido por Brendan Rodgers, exentrenador del extremo en el Liverpool, solo estaría dispuesto a cubrir una sexta parte de su elevado salario. (Fuente: Football Transfers)

Ante el creciente interés de Benfica y Juventus, el Manchester City acelera el proceso para extender el contrato de Bernardo Silva, que vence el próximo verano. (Fuente: Fichajes)

Por su parte, el Manchester United estaría valorando un movimiento por el mediocampista del Al Hilal, Rúben Neves, quien ha mantenido un alto nivel de rendimiento incluso tras dejar la élite europea. (Fuente: CaughtOffside)

Más noticias sobre el mercado de fichajes