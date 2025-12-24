Mercado de fichajes: Wirtz desea salir del Liverpool; Erling Haaland, Antoine Semenyo, Ansu Fati, y más

Con la llegada de finales de diciembre, el mundo del fútbol se prepara para el inicio oficial del mercado de fichajes de invierno, que abrirá sus puertas el próximo 1 de enero en la Premier League y el 2 de enero en LaLiga.

Ante la cercanía de estas fechas, los grandes clubes de ambas competiciones ya han comenzado a mover sus piezas estratégicamente para reforzar sus plantillas, buscando los ajustes necesarios para encarar con garantías la fase decisiva y más exigente de la temporada.

Premier League

El Arsenal se ha unido al Chelsea en un acercamiento tardío por el extremo del Bournemouth, Antoine Semenyo, quien podría dar prioridad a los "Gunners" tras haber apoyado al club desde niño. (Fuente: TEAMtalk)

Semenyo se mostró "sorprendido" por el movimiento del Chelsea para ficharlo, después de haber estado sopesando previamente ofertas del Manchester City y del Manchester United. (Fuente: Jack Gaughan)

En un intento por endulzar el trato con el Bournemouth, el Manchester City ha ofrecido a los "Cherries" la oportunidad de volver a fichar al defensor Nathan Aké, quien disfrutó de cuatro años en el club antes de su partida en 2020. (Fuente: indykaila)

Florian Wirtz está ansioso por dejar el Liverpool y fichar por el Real Madrid, ya que cree que puede reavivar su carrera bajo el mando de Xabi Alonso, su entrenador en el Bayer Leverkusen. El equipo español, sin embargo, no tiene interés en tal operación en este momento. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool busca reforzarse en ataque tras la lesión del delantero Alexander Isak y está siguiendo de cerca a Igor Thiago, del Brentford, después de su impresionante comienzo de temporada. (Fuente: CaughtOffside)

La Roma está intentando convencer al Manchester United para que deje salir al delantero Joshua Zirkzee mediante un préstamo inicial pero, incluso con la promesa de una compra obligatoria en verano, todavía tiene dificultades para alcanzar un acuerdo. (Fuente: Sky Sport)

La oferta de la Roma incluye una tarifa de préstamo de 5 millones de euros y una cláusula de compra de 30 millones de euros, con bonificaciones si Zirkzee ayuda a sellar la clasificación para la Champions League que elevarían la operación a 40 millones de euros. El Manchester United se mantiene firme pidiendo 50 millones de euros. (Fuente: Il Messaggero)

El Chelsea lidera la carrera para fichar al defensa central de 17 años del Atalanta, Honest Ahanor, y se espera que presente una oferta de 60 millones de euros para superar al Arsenal, Manchester United y Real Madrid en la puja por su firma. (Fuente: CaughtOffside)

El Newcastle United aún no ha decidido si recuperará al defensor Matt Targett de su préstamo en el Middlesbrough y esperará a ver cómo se recuperan de sus lesiones Kieran Trippier y Emil Krafth en las próximas semanas. (Fuente: Shields Gazette)

LaLiga

El deterioro de la relación de Vinícius Júnior con los aficionados del Real Madrid ha contribuido a sus dudas sobre su futuro en el club. El brasileño no está seguro de si renovar su contrato es la decisión correcta. (Fuente: El Chiringuito)

Mientras tanto, el Real Madrid ha decidido ahora formalmente no perseguir al delantero del Manchester City, Erling Haaland, al considerar que Kylian Mbappé es la mejor opción como delantero centro. (Fuente: Ekrem Konur)

Lionel Messi está instando al Inter Miami a fichar a otro compañero de la selección argentina, el centrocampista del Real Betis Giovani Lo Celso, como reemplazo del retirado Sergio Busquets. (Fuente: Fichajes)

Al Barcelona se le ha ofrecido la oportunidad de fichar al defensor del Manchester City, Nathan Aké, o a Axel Disasi del Chelsea, como respuesta a la lesión de Andreas Christensen. Un movimiento por el primero es poco probable, pero Disasi está dispuesto a retrasar una salida hacia otro destino con la esperanza de que se materialice un traspaso al Camp Nou. (Fuente: SPORT)

El Mónaco ya ha descartado intentar un fichaje permanente de Ansu Fati, cedido por el Barcelona, cuyo gran inicio de etapa en Francia se desvaneció rápidamente. (Fuente: Romain Molina)

Clubes de Arabia Saudí se preparan para ofrecer un contrato de tres años al portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, por un valor total de 90 millones de euros, aunque el belga no tiene interés en escuchar propuestas. (Fuente: Defensa Central)

El Bayern Múnich está cerca de alcanzar un acuerdo total para el nuevo contrato del defensa central Dayot Upamecano, pero ambas partes siguen divididas respecto a los términos de su cláusula de rescisión. Tanto el Real Madrid como el Paris Saint-Germain están dispuestos a cumplir con sus exigencias en su totalidad. (Fuente: Foot Mercato)

