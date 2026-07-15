Michael Olisé habría dado el visto bueno para ir al Real Madrid...aunque el Bayern Múnich se resiste

Michael Olisé viene de una temporada estrella. Si bien es cierto que el francés no tuvo la mejor noche en el duelo donde su selección fue eliminada de la Copa del Mundo ante España, no se puede dejar de lado todo lo que hizo tanto en el resto del Mundial, como durante la campaña en el Bayern Múnich.

Muchos le consideran el mejor extremo de todo el planeta. Al menos uno de los mejores en su posición sí que lo es. Esto, tiene al Real Madrid con el deseo superlativo de sumarle dentro de su plantel este mismo mercado de verano, una posibilidad que se abre cortesía del propio Olisé.

Santi Aouna de FootMercato reporta que Olisé ya tiene en la mente la opción de ir al Real Madrid este verano. El jugador está cómodo dentro del Bayern Múnich, sin embargo, sabe que el cuadro de la capital del España representa la cúspide del fútbol y Michael tiene la espina de medirse dentro de dicho nivel de exigencia.

Cierto es que por ahora no hay nada cerrado, sin embargo, el escenario se complica para el Bayern Múnich. De acuerdo con la fuente, la directiva del cuadro germano tendrá una reunión de emergencia con Olisé y su manejo para definir el futuro inmediato de Michael.

FC Bayern Munich Portraits | S. Gabriel/GettyImages

En la misma, el Bayern le ofrecerá una extensión de contrato con una mejora de sueldo superlativa. Confían en que su oferta terminará con las dudas de Olisé. Pero si el extremo francés insiste en su salida del equipo, es muy posible que en Múnich le coloquen dentro del mercado de verano.

En todo caso es importante señalar que el Bayern no va a vender a Olisé por cualquier cifra. Si el Real Madrid quiere comprar al francés, deberán hacer el fichaje más caro de todos los tiempos. De decir, deberán superar los 222 millones de euros que el PSG pagó en su tiempo al Barcelona por Neymar.