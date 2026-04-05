El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, se pronunció al respecto del partido de la Jornada 30 de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, en especial sobre la ratificación de la expulsión del jugador blaugrana Gerard Martín con la intervención del VAR.

A la postre, el partido en cuestión finalizaría con un triunfo a favor del conjunto visitante por 1-2, que dejaría rezagado en el cuarto lugar de la clasificación a los colchoneros con 57 unidades, siendo superado por el propio Barcelona que es líder con 78 puntos, Real Madrid con 69 y el Villarreal con 58 y con el partido pendiente de la Fecha 30 por disputarse este lunes 6 de abril.

Cuando vemos las imágenes y escuchamos los audios que comparte la Federación, solo queda sentir vergüenza. No es posible que nos dejen escuchar sus comentarios, completamente contrarios a lo que debería ser el correcto funcionamiento del VAR, y no pase nada. Los árbitros tienen el mismo derecho a equivocarse que jugadores, técnicos y dirigentes, pero los errores del juego son eso, errores. Otra cosa es que un árbitro desde el VAR predisponga al principal cuando está juzgando una acción Miguel Ángel Gil.

Además, hizo mención de las actividades a las que se debría limitar el silbante central a la hora de impartir justicia. "El árbitro de campo debe tener la responsabilidad y tomar las decisiones interpretando la intención de cada uno. El VAR solo debe intervenir para corregir errores no interpretables, no para decidir en lugar del árbitro principal", expresó.

Miguel Ángel Gil: “El VAR solo debe intervenir para corregir errores no interpretables”



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Hay incongruencias arbitrales en el CTA

In Matchday 25, the @CTARFEF, the committee of referees, reviewed a challenge between Valentín Gómez and Ratiu that is identical to the challenge between Gerard Martín and Thiago Almada.



In this video, the CTA clearly determined that the player should receive a red card and be… pic.twitter.com/tBgvLK683p — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 4, 2026

El directivo también señaló que se toman criterios diferentes en jugadas iguales, tomando en cuenta la jugada antes mencionada y una situación similar en un juego Betis-Rayo hace unas semanas. “No es normal que en jugadas iguales se tomen decisiones diferentes, se cambie el criterio y no sepamos a qué atenernos. Nos ha ocurrido en las dos últimas jornadas. No tiene sentido”.

“Y lo peor de todo es que el propio CTA explique una jugada hace unas jornadas, asegure que debería haberse resuelto mostrando tarjeta roja y ayer en una jugada idéntica el árbitro tome la decisión correcta y el VAR le lleve al error extralimitándose en sus funciones, ésas que nos han explicado a jugadores, técnicos y directivos y que lamentablemente luego no se cumplen”, finalizó en el comunicado publicado en el sitio web del club.