Mikel Arteta revela las fechas de regreso de Saliba y Gabriel con el Arsenal

Mikel Arteta ofreció novedades importantes sobre la situación médica de varios jugadores esenciales en la estructura de su Arsenal, principalmente su gran dupla de centrales:

William Saliba-Gabriel Magalhães, la cual no actúa junta desde el 8 de noviembre.

Efectivamente, el entrenador español confirmó en la rueda de presa previa al encuentro de este miércoles frente al Brentford, por la fecha 14 de la Premier League, que uno de sus dos baluartes en la retaguardia está cerca de regresar a las actividades, a diferencia del otro, aún con problemas físicos.

Incluso, ni Saliba ni Gabriel estuvieron el pasado domingo en el derbi de Londres cuando Arsenal no pasó del empate a un gol en casa del Chelsea, pese a jugar con un hombre más por casi 50 minutos. En el lugar del francés y del brasileño estuvieron el hispano-colombiano Cristhian Mosquera y el ecuatoriano Piero Hincapié.

Mikel Arteta sabe que Saliba es fundamental en su Arsenal | BEN STANSALL/GettyImages

"(Saliba) Se sometió a pruebas porque tenía una molestia, pero creo que será cuestión de días, así que veremos si puede hacerlo mañana (miércoles). Es cuestión de días para William", mencionó Arteta sobre el zaguero galo, quien sufrió un fuerte golpe en la pierna durante el entrenamiento previo al mencionado duelo en Stamford Bridge del fin de semana.

Por su parte, Gabriel se lesionó la pierna durante su participación con Brasil el mes pasado en el parón de selecciones, motivo por el que se ha perdido sus recientes tres cotejos oficiales, y tampoco estará este miércoles versus Brentford. "Gabi también está bien, pero serán semanas (fuera)", informó el técnico vasco, dando a entrever que el paulista no volverá a pisar al verde al menos hasta finales de diciembre.

Otros lesionados en el Arsenal

Por otro lado, la situación de Kai Havertz continúa generando incertidumbre, ya que que arrastra una lesión de rodilla desde agosto y parece haber sufrido un retraso en su recuperación; mientras que el belga Leandro Trossard, quien tampoco accionó ante Chelsea por un problema en el tobillo, debería reaparecer el próximo sábado en casa del Aston Villa.

El Arsenal sigue comandando las posiciones en la Premier, pero sólo dos puntos por encima del Manchester City, aunque con un partido pendiente, por lo que debe encadenar una racha de victorias a fin de no ver amenazado su liderato.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE