Milito habla luego del empate de las Chivas en contra de los Pumas de la UNAM

En lo que fue uno de los mejores duelos en lo que va de torneo dentro de la Liga MX, Chivas y los Pumas de la UNAM firmaron un empate a dos goles en la cancha del Akron. Los de Verde Valle tuvieron que firmar la remontada para igualar el marcador a dos tantos.

Dicho resultado se firmó en el último toque de balón en el partido cortesía de Armando González. Luego del encuentro, el técnico del Guadalajara, Gabriel Milito ofreció declaraciones donde afirmó que no hay, ni habrá escusas para su equipo sobre el cierre del semestre.

Gabriel Milito explica que los minutos que le de a Brian Gutiérrez no dependen de su actividad con selección, sino de su plantación en la semana



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Por esto es importante el partido a partido, ser más equipo y por supuesto que estoy conforme con el rendimiento, pero creo que podemos hacerlo bien. Quienes se vayan (a la concentración con selección mexicana) y tocará, estoy tranquilo con el plantel que tengo. Tenemos buenos recambios y no será excusa que los jugadores se vayan con México. Hay que ir e intentar pelear por el campeonato. Gabriel Milito

El técnico añadió que para Chivas es crucial cerrar el torneo en el liderato de la Liga MX.

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Es importante terminar primero, no da ningún título, pero sí la ventaja deportiva del resultado y cerrar en casa que puede influir en la serie o no, dependerá que suceda ahí. Sí me gustaría terminar en primer lugar, porque después queda enfrentarte ante los mejores en eliminación directa. Esperemos terminar bien el campeonato y continuar, porque esto no para. Gabriel Milito

El técnico cerró sus palabras hablando de Brian Gutiérrez. El creador de juego tiene un rol estelar en selección mexicana y rotativo en Chivas. Milito aclaró dicha peculiaridad: