Mourinho da el visto bueno a los dos primeros fichajes del Real Madrid

El Real Madrid comienza a definir la planificación de la próxima temporada europea y la defensa del equipo se establece como una de las prioridades absolutas.

En ese escenario, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, futbolistas que cuentan con la aprobación de José Mourinho y que encajan en el perfil físico e intenso que caracteriza a los equipos del entrenador portugués, ganan terreno en el mercado merengue.

🚨⚪️ Inter have been informed last night about the agreement reached between Real Madrid and Denzel Dumfries.



Real will trigger €20m release clause as the deal is already done. ✅ pic.twitter.com/KZAwl9zlfY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Aunque todavía resta concretarse la resolución de los comicios dentro de la estructura institucional del club -previstos para el próximo domingo 7 de junio-, la comisión directiva trabaja sobre una profunda renovación del plantel con la intención de reforzar una línea defensiva que sufrió numerosos contratiempos durante la última campaña y que perdió solidez por lesiones prolongadas y cambios dentro del equipo.

Dos incorporaciones para recuperar jerarquía

En esa línea, la llegada de Dumfries representa una oportunidad de mercado interesante para el Madrid. El lateral neerlandés aportaría potencia física, recorrido por la banda y capacidad para desempeñarse en diferentes sistemas tácticos. Con contrato vigente hasta junio de 2030 con el Inter de Milán, su traspaso rondaría los 20 millones de euros, una cifra considerada accesible para la dirigencia merengue para un jugador consolidado en la élite europea.

Por su parte, Konaté finalizó su vínculo con el Liverpool al cierre de la temporada 2025/26 y surge como una de los futbolistas más codiciados del mercado. El defensor francés se consolidó en los últimos años como uno de los centrales más confiables del continente gracias a su fortaleza en el juego aéreo, velocidad y capacidad para defender espacios amplios. Su posible llegada reforzaría una posición que el club considera estratégica para el futuro inmediato.

Liverpool v Brentford - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Aún así, las modificaciones previstas no se limitarían a la última línea; el mediocampo sigue siendo otro de los sectores bajo análisis y en las últimas semanas surgieron alternativas de primer nivel para reforzar la creación y el equilibrio del equipo, con nombres que podrían convertirse en protagonistas del próximo mercado de pases.

Mientras tanto, la apuesta por Dumfries y Konaté refleja una idea clara de construir un equipo más completo, competitivo y preparado para afrontar las exigencias de una temporada en la que el Real Madrid busca volver a dominar el jogo bonito.

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