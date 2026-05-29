Oficial: Anthony Gordon es nuevo futbolista del Barcelona

El FC Barcelona hizo oficial la incorporación de Anthony Gordon como uno de sus refuerzos más importantes para la próxima temporada. El extremo inglés llega procedente del Newcastle United tras una negociación de peso y que además, se dio en medio del silencio, que representa una apuesta significativa de la directiva por fortalecer el frente ofensivo.

El traspaso se ha cerrado por un total de 80 millones de euros. De esa cifra, 70 millones corresponden a una cantidad fija garantizada, mientras que los 10 millones restantes dependerán del cumplimiento de diversos objetivos individuales y colectivos que se han acordado entre los culés y los de la Premier League.

Una nueva fuerza se une a nuestro ritmo.

Anthony Gordon ya es culer 💙❤️ pic.twitter.com/pkwPwjZLRI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 29, 2026

Con este movimiento, el cuadro catalán suma a uno de los futbolistas ingleses con mayor proyección de los últimos años. Anthony destacó en la Premier League gracias a su velocidad, capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y versatilidad para desempeñarse en diferentes posiciones del ataque.

El movimiento fue promovido por el mismo Hansi Flick. El técnico es admirador del jugador y esa virtud para ser un extrmo o un delantero centro sin problema alguno.

El ya jugador blaugrana firmó un contrato de larga duración que lo vinculará con la entidad hasta el año 2031, es decir, contrato por cinco años. La extensión del acuerdo refleja la confinza del club en el potencial del futbolista y la intención de convertirlo en una pieza importante dentro del proyecto deportivo.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA | JOSEP LAGO/GettyImages

La llegada de Gordon de igual forma responde al deseo de ampliar las variantes ofensivas de la plantilla. Su perfil encaja con la búsqueda de futbolistas capaces de generar profundidad por las bandas, aportar mucha intensidad en la presión y ofrecer soluciones en escenarios de emergencia.

Anthony por ahora reportará de vuelta con la selección de Inglaterra luego de firma con los culés. Tras el Mundial, reportará en la ciudad condal para iniciar con los trabajos oportunos.