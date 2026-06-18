Oficial: Konaté es nuevo jugador del Real Madrid

El Real Madrid hizo oficial la incorporación de Ibrahima Konaté, uno de los defensores más cotizados del fútbol europeo, tras finalizar su contrato con Liverpool después de cinco temporadas en la Premier League.

Comunicado Oficial: Konaté. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 18, 2026

El francés firma hasta junio de 2030 y se transformó en el tercer fichaje de jerarquía de la nueva etapa encabezada por Florentino Pérez, reelecto presidente, y José Mourinho, en la conducción de su segundo ciclo en el banco merengue.

Una oportunidad de mercado

Desde su llegada a Anfield en 2021 desde el RB Leipzig, Konaté se convirtió en una pieza habitual de uno de los equipos más competitivos de Europa.

Durante su etapa en Inglaterra conquistó la FA Cup y la Copa de la Liga 2022 y la Premier League 2025, además de disputar instancias decisivas en la UEFA Champons League; además, su crecimiento sostenido también le permitió afianzarse como una presencia frecuente en la selección de Francia, confirmándose como uno de los centrales más fiables de su generación.

Por eso su incorporación encaja con la idea de juego que pretende implementar Mourinho. Su potencia física, capacidad para imponerse en el juego aéreo, velocidad para defender espacios amplios y experiencia internacional lo convierten en un futbolista ideal para el sistema que pretende implementar el entrenador portugués en el Madrid.

Además, el francés aportará competencia interna en una zona del campo que sufrió constantes contratiempos durante la última campaña. La intención del cuerpo técnico es construir una defensa más sólida y confiable.

FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIR | FRANCK FIFE/GettyImages

El inicio de una reconstrucción

Mientras el defensor se encuentra concentrado con el combinado francés para disputar la Copa del Mundo 2026, la dirigencia continúa trabajando en nuevos refuerzos para fortalecer diferentes sectores del equipo, con el objetivo de recuperar el protagonismo perdido tanto en España como en Europa en la próxima temporada 2026/27.

De momento ya han sido anunciados Marc Cucurella, Bernardo Silva y José Mourinho como entrenador.

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