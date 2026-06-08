Oficial: Raúl Jiménez está fuera del Fulham

Raúl Jiménez ha construido una carrera de mucho respeto dentro de la Premier League. El mexicano tiene una cifra de goles que le coloca como el mejor mexicano en dicho aspecto dentro de la competición, superando los números a nivel individual que dejó Javier Hernández en su tiempo el Manchester United y el West Ham United.

Sin embargo, es un hecho que la veteranía ha alcanzado al mexicano. Hoy Jiménez tiene ya 35 años y esto para la mejor liga del planeta sí puede ser una condicionante. Así lo ha entendido el club que ha sido su hogar por los últimos tres años, el Fulham, equipo que ha tomado la decisión de terminar con el ciclo de Raúl.

🚨🇲🇽Última hora: ¡No puede ser! Raúl Jiménez y se queda sin equipo antes del Mundial 2026 pic.twitter.com/rQy8K64vqM — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 8, 2026

El cuadro blanquinegro ha hecho oficial que el mexicano no seguirá dentro de la plantilla a partir de este verano. La decisión es cien por ciento del equipo, quienes han decidido no poder en la mesa de Raúl una oferta de renovación. Siendo el caso, Jiménez se marchará en calidad de agente libre.

La decisión de Fulham parte de la salida del ahora ex técnico del equipo Marco Silva. Fue el portugués quien pidió en su momento el fichaje del mexicano tras el final de su etapa en Wolverhampton. También fue quien pidió su continuidad el año pasado. Hoy con el entrenador fuera del club, la continuidad de Raúl carece de valor.

Fulham v Aston Villa - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

Raúl deberá sentarse en la mesa y elegir un siguiente destino para su carrera. Sin embargo, se entiende que esto se dará hasta después de la Copa del Mundo.

Por mucho tiempo su posible retorno al América ha estado sobre la mesa. Hoy la posibilidad está más viva que nunca. Sin embargo, se espera que el veterano siga teniendo mercado dentro de Europa, hecho que puede jugar en contra de los de Coapa.