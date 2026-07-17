Olise toma una decisión y enfría los rumores con el Real Madrid

Según informó Sky Sport Alemania en las últimas horas, Michael Olise ya le comunicó al Bayern Múnich su intención de continuar en el club, pese a los rumores que lo vinculan con el Real Madrid.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

La postura del futbolista francés representa un importante respaldo para la dirigencia bávara, que desde hace semanas considera al atacante una pieza fundamental del proyecto deportivo y no contempla negociar su salida. Incluso, el club alemán analiza ofrecerle una mejora salarial y una renovación que lo ubique entre los jugadores mejor pagos del plantel.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Bayern Munich are still determined not to sell Michael Olise this summer.



However, the player's desire to join Real Madrid could still change the situation.



— @lequipe pic.twitter.com/bYeeUyU4VA — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 17, 2026

Versiones opuestas desde Francia

Sin embargo, desde Francia, distintos medios sostienen una versión completamente diferente. Foot Mercato asegura que Olise mantiene el deseo de vestir la camiseta del Real Madrid cuanto antes, mientras que L'Équipe informó que el jugador conversó con Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni para conocer de primera mano cómo es la actualidad del merengue y el ambiente dentro del vestuario.

Las mismas publicaciones indican que el conjunto español podría avanzar con una oferta una vez finalizada la Copa del Mundo 2026, aunque el Bayern Múnich estaría decidido a bloquear cualquier intento de transferencia.

La realidad deportiva favorece al Bayern

Más allá de las especulaciones, el presente deportivo parece inclinar la balanza a favor del campeón alemán. Olise viene de completar la mejor temporada de su carrera, con una destacada producción ofensiva que lo consolidó como uno de los futbolistas más determinantes del equipo en 2025/26.

Además, el Bayern vuelve a perfilarse como candidato para conquistar la Bundesliga y competir por la UEFA Champions League, un contexto muy diferente al que atraviesa el Real Madrid deportivamete.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026 | Alex Grimm/GettyImages

En la capital española, la reconstrucción del plantel continúa bajo la conducción del entrenador José Mourinho tras una temporada muy por debajo de las expectativas. Si bien el nombre de Olise se instaló con fuerza en las últimas semanas, la dirigencia también analiza reforzar otras posiciones consideradas más urgentes.

Ahora, con varias incorporaciones ya realizadas y un presupuesto que no es ilimitado, el Real Madrid deberá definir si insiste por el francés o concentra sus esfuerzos en fortalecer el mediocampo, una de las principales necesidades del equipo para recuperar protagonismo en Europa.

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