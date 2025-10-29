Pedri se lesiona: ¿qué tiene y cuánto tiempo estará de baja en el Barcelona?

Malas noticias; de hecho, las peores, para el FC Barcelona. Luego de que la cadena RAC1 revelara que Pedri no pudo ejercitarse con el grupo en la sesión matinal de este miércoles, el propio equipo azulgrana oficializó que el canario sufre una lesión muscular (rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda) que le ha obligado a trabajar en el gimnasio.

Semejante contratiempo se habría originado durante el Clásico frente al Real Madrid, encuentro en el que el centrocampista de 22 años terminó muy exigido físicamente, previo a ser expulsado en el tiempo agregado por doble amonestación.

Aunque el Barça no confirmó el periplo de baja de Pedri, el periodista Alfredo Martínez adelantó que el volante internacional con España estará entre tres y cuatro semanas fuera del engramado, lo que supone un duro golpe para el entrenador Hansi Flick, que pierde a su cerebro y brújula de la sala de máquinas, justo en un tramo clave del calendario.

❗𝗜𝗡𝗝𝗨𝗥𝗬 𝗡𝗘𝗪𝗦



First team player Pedri has suffered a tear in the distal biceps femoris muscle in his left thigh.

The player's recovery will dictate his return to action. pic.twitter.com/36sw9sJL8z — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2025

El campeón de la Eurocopa 2024 con La Roja era uno de los cuatro blaugranas que habían participado en todos los desafíos de la temporada, junto a lo zagueros Jules Koundé y Eric García, igual que el atacante Marcus Rashford. Incluso, el "8" estaba descartado para el partido del próximo domingo ante el Elche por la mencionada sanción del Clásico, factor que le iba a permitir llegar con algo de descanso al compromiso de Champions League versus el Brujas, el 5 de noviembre.

El desgaste físico acumulado podría haber sido determinante en esta nueva lesión del canterano de Las Palmas, quien cosechaba 49 encuentros consecutivos entre el Barcelona y la selección española sin apenas descanso. El diario Sport acotó que Pedri no se había perdido un sólo duelo oficial desde el pasado 26 de enero, cuando causó baja por gastroenteritis, así que totalizaba 32 de manera corrida.

Sin dudas, la carga de minutos, sumado a la larga lista de bajas en la plantilla culé, ha dejado al genio canario sin la rotación necesaria en pro de evitar ser "sobre utilizado" por su club, aunado al factor de ser inamovible para el seleccionador de La Roja, Luis de la Fuente.

