Pep Guardiola reconoció lo difícil que fue ganarle al Nottingham Forest: "Tienen un equipo fantástico"

A pesar del partido gris del Manchester City, el conjunto de Pep Guardiola se las ingenió para vencer 2-1 al Nottingham Forest, en un partido sufrido que sirvió para mantener la carrera con el Arsenal por la punta de la Premier League.

En la decimoctava jornada de la competición, el equipo de Guardiola alcanzó las 40 unidades, después de comenzar el partido a dos puntos de diferencia con los gunners. El héroe fue Rayan Cherki, quien anotó al minuto 83 para romper la paridad. Antes había marcado Tijjani Reijnders al 48 y lo igualó Omari Hutchinson por los locales al 53.

Pep Guardiola, habló con la BBC después de la victoria de su equipo, y se mostró contento y un tanto gracioso, en un cierre de año fantástico para su club.

"Estaba pasado de peso después de Navidad y ahora he perdido todos mis kilos. ¡Realmente, realmente, tres puntos muy importantes!", dijo el entrenador español. "Ha sido un juego muy, muy difícil. Tienen un equipo fantástico".

Nottingham Forest v Manchester City - Premier League | Ben Roberts - Danehouse/GettyImages

Guardiola también mencionó lo duro que ha sido el calendario en el último mes del año, sobre todo por la gran carga de partidos que han sido claves en las aspiraciones del City de seguir con la persecución del líder Arsenal.

"Navidad, Nottingham Forest fuera de casa y ese equipo, si no tienes la mentalidad correcta... es imposible ganar el partido hoy", agregó el catalán.

Sus celebraciones eufóricas

Guardiola celebró los dos tantos de su equipo de gran manera, con un grito de desahogo después de un partido muy complicado, en el que el cuadro local dominó, tuvo la pelota y generó más ocasiones que los ciudadanos.

"Cuando celebras así, los jugadores saben lo difícil que es. La gente sintió lo difícil que es. Son muy fuertes en todos los departamentos; es un lugar muy, muy difícil para venir", dijo.

Guardiola nuevamente alineó de la misma manera por sexto partido consecutivo y el resultado le volvió a favorecer. La mística y los resultados siguen acompañando al técnico ibérico.