¿Por qué plataforma de streaming ver en vivo el Chivas vs Necaxa en Estados Unidos?

Semana de fecha doble y el Club Deportivo Guadalajara recibirá al Club Necaxa en Zapopan en el compromiso correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El encuentro será este martes 23 de septiembre a las 21:07 horas del Este de Estados Unidos y las 19:07 horas de la Ciudad de México desde el Estadio Akron.

Después de la primera mitad del certamen regular, el Rebaño Sagrado es décimo tercero de la clasificación con solo 8 puntos y el conjunto hidrocálido es décimo segundo de la clasificación con 9 unidades ambos con nueve compromisos jugados.

El cuadro jalisciense viene de haber sido goleado en casa 0-3 ante el vigente campeón el Deportivo Toluca FC. Mientras que, los de Aguascalientes vienen de haber derrotado en casa 1-0 al Club Puebla.

Por lo tanto, este enfrentamiento será muy interesante debido a que ambos clubes suelen regalarnos buenos enfrentamientos, ambos clubes intentarán sumar para subir escalones del sótano.

¿En dónde será la transmisión de vivo para Estados Unidos?

La transmisión en vivo de Chivas vs Necaxa en Estados Unidos | Leopoldo Smith/GettyImages

En México, las transmisiones de los juegos de local del Club Deportivo Guadalajara son emitidos en exclusiva por Amazon Prime Video en su señal de streaming.

Mientras que, en los Estados Unidos los aficionados pueden disfrutar de sus partidos por televisión en UNIVERSO y Telemundo, además del servicio de streaming mediante la señal de fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo.

Canales: UNIVERSO y Telemundo.

Streaming: fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo.

