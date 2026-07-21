¿Por qué Cruz Azul juega entre semana contra Puebla en la Jornada 2?

Este martes Cruz Azul jugará de forma adelantada su duelo de la segunda jornada de Liga MX en contra del Puebla. El cotejo se llevará a cabo en punto de las siete de la noche en la cancha del Estadio Banorte.

Si bien la segunda jornada está programada para el próximo fin de semana, los de La Noria adelantaron su encuentro pues tienen un compromiso internacional con título en juego. Cruz Azul jugará este sábado en contra de Toluca por el campeón de campeones de la Liga MX.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Este cotejo mide a los dos últimos dos ganadores semestrales de Liga MX. El ganador de ambos se medirá próximamente al campeón de la MLS en un cruce denominado la Campeones Cup. En este caso, el Inter Miami.

Es por ello que la Liga MX adelantó el cotejo entre celestes y poblanos para este martes. También se ha hecho lo propio con Toluca y su rival, Pumas de la UNAM.