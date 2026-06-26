¿Por qué Erling Haaland no juega con Noruega vs Francia?

Los grupos de la Copa del Mundo cierran y los cruces se definen. Este viernes uno de los duelos estelares se dará entre la selección de Francia y su similar de Noruega. En este cotejo ambas naciones definirán quién es el líder final del grupo I.

Sin embargo, el mundo se ha visto sorprendido con la decisión tomada por el cuerpo técnico noruego. El combinado nórdico ha tomado la decisión de salir al terreno de juego con un cuadro alternativo. Se entiende que Noruega realizará entre diez y 11 cambios para el cotejo contra los galos.

⛔🇳🇴 Noruega hará una ROTACIÓN MASIVA para el partido vs Francia y Haaland, Ödegaard y Sørloth SERÁN SUPLENTES.



Recordemos que se define el PRIMERO DEL GRUPO. 😳



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¿Qué significa esto? Que su líder y goleador Erling Haaland verá el encuentro desde el banco de suplentes. Ese mismo rol lo tendrán el resto de las estrellas del seleccionado noruego como lo son Martin Odegaard, Alexander Sorloth y demás.

Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

A la espera de definir el cuadro que colocará Francia en el cotejo, es muy posible que la postura danesa les facilite la vida. A los galos les basta con empatar para ser líderes de su grupo y enfrentando a un cuadro alterno, la misión luce muy viable.

Por su parte Noruega lo tiene claro: prefieron olvidar el liderato y llegar cien por ciento descartado a la siguiente ronda.