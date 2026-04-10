¿Por qué juega el Real Madrid un viernes?

El Real Madrid jugará este viernes contra el Girona en la apertura de la jornada 31 de LaLiga. El Merengue buscará, con un mix de titulares y suplentes, ganarle al equipo catalán para acercarse al FC Barcelona en la competencia por el campeonato local de primera división.

Esto se debe a que el equipo comandado por Álvaro Arbeloa visitará al Bayern Múnich en Alemania el próximo miércoles, por lo que LaLiga les otorgó esta facilidad para tener más tiempo de descanso pensando en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, donde están un gol por debajo en el global y tienen que salir con todo en el Allianz Arena.

Real Madrid CF v CA Osasuna - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En LaLiga están segundos a siete puntos, con la posibilidad de recortar la ventaja que el FC Barcelona tiene a cuatro puntos. Obviamente, todo esto a la espera de que los dirigidos por Hansi Flick jueguen ante el Espanyol el próximo sábado en el Spotify Camp Nou.

Arbeloa no se rinde: "Mañana quiero salir a ganar"

Alvaro Arbeloa, the head coach of Real Madrid CF, attends a | SOPA Images/GettyImages

El entrenador nacido en Salamanca brindó una rueda de prensa en la previa del duelo con el Girona: “Mañana quiero salir a ganar. A pesar del resultado, creo que saqué el mejor equipo posible en Mallorca. Desde que me he sentado aquí, no pienso en rotaciones en el partido siguiente. Creo que el partido más importante que tengo como entrenador es el de mañana y voy a sacar un equipo a la altura de ello”.

Además, palpitó la vuelta con los alemanes: “No estamos para probaturas y está claro que tenemos muchas ganas de que llegue el partido de Múnich. Desde que pitó el árbitro, ya estamos con ese ánimo de llegar al Allianz Arena y probar de lo que somos capaces. El Real Madrid ha forjado su historia en base a superar grandes desafíos como el del miércoles, pero antes nos tenemos que centrar en el partido de mañana. Es algo que le repito mucho a los jugadores. El partido del miércoles empieza mañana y tenemos que hacer un gran partido y un gran esfuerzo. Tendremos tiempo suficiente para recuperarnos. Son cuatro días por delante y en la mente de todos tiene que estar dar lo mejor de nosotros mismos mañana, con nuestra gente. Ese es el único objetivo: hacer un gran partido”.