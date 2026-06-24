Qué lejos quedó el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026. Ese jueves, México y Sudáfrica disputaron el primer partido de la Copa del Mundo que terminó en una clara victoria para los locales por 2 a 0.



Y así comenzó esta hermosa locura de varios partidos a diario, con muchos goles, emociones, récords batidos, sorpresas y más.

Casi dos semanas después, comienza a jugarse la tercera fecha de la fase de grupos para definir a los 32 equipos que jugarán los 16avos de final, la nueva instancia que debuta en esta Copa del Mundo tras la ampliación a 48 selecciones.



Entre el miércoles y el sábado se jugarán todos los partidos pero habrá una particularidad, una más en este torneo que nos ha entregado muchas novedades.

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

¿Por qué los partidos de cada grupo se juegan en simultáneo en la última fecha del Mundial 2026?

La respuesta está relacionada con uno de los principios fundamentales que busca proteger la FIFA durante la fase de grupos: la igualdad de condiciones para todos los equipos que pelean por la clasificación.

Si un partido se disputara antes que el otro, las selecciones que jugaran más tarde podrían conocer exactamente qué resultado necesitan para avanzar a los 16avos de final. Esto podría generar especulaciones, planteamientos excesivamente conservadores o incluso situaciones que alteren el espíritu competitivo del torneo.

Por ese motivo, los dos encuentros correspondientes a la tercera jornada de cada grupo se disputan en simultáneo. De esta manera, los cuatro equipos involucrados juegan sin conocer el resultado final de sus rivales directos y deben concentrarse únicamente en obtener el mejor resultado posible.

El antecedente que cambió la historia de los Mundiales

La decisión de programar los partidos decisivos a la misma hora nació a raíz de uno de los episodios más polémicos en la historia de la Copa del Mundo.

Todo ocurrió en el Mundial de España 1982, durante la última fecha del Grupo 2. Alemania Federal y Austria se enfrentaron sabiendo exactamente qué resultado les permitía avanzar a ambos a la siguiente ronda y dejar eliminada a Argelia.

Alemania marcó un gol en los primeros minutos y, a partir de entonces, el partido perdió intensidad. El resultado de 1-0 clasificaba a las dos selecciones europeas, que apenas asumieron riesgos durante el resto del encuentro.

Las protestas de los aficionados fueron inmediatas y aquel episodio pasó a la historia como el famoso "Pacto de Gijón".

La controversia fue tan grande que la FIFA decidió modificar el reglamento para evitar que una situación similar volviera a repetirse.