¿Por qué no se ha anunciado el fichaje de Kevin Castañeda por Chivas?

Chivas quiere su revancha dentro de la Liga MX luego de quedarse cortos de nueva cuenta en la meta de conseguir el título local. Es por ello que la gerencia del club trabaja en la firma de fichajes que sumen a la calidad de la plantilla en zonas del campo muy específicas.

Uno de los jugadores que se entiende ya están sobre la mesa del cuadro de Verde Valle es Kevin Castañeda. El mediapunta que viene de un año enorme con Tijuana está a detalles mínimos para que se anuncie su fichajes. Dichas trabas no se presentan entre los equipos, sino entre los jugadores implicados en el traspaso y los clubes.

¡SOLO FALTAN DETALLES!



El acuerdo entre clubes está listo y falta el visto bueno de los jugadores con su nuevo club.https://t.co/cuWGSbZ3vj pic.twitter.com/jQUDWIdkae — MedioTiempo (@mediotiempo) June 5, 2026

Es clave señalar que el acuerdo entre Chivas y Tijuana se ha dado a razón de cinco millones de dólares netos en precio, más la carta de Yael Padilla, joya que no ha explotado dentro del 'Rebaño'. Siendo el caso, para que el movimiento se cierre, el hombre que aún pertenece a Guadalajara, debe aceptar la oferta de 'Xolos'.

Se entiende que las gestiones están avanzadas. Faltan mínimos detalles de sueldo y duración de contrato, sobre todo en la negociación entre Padilla, su entorno y Tijuana para que el traspaso se pueda anunciar en ambas partes de forma oficial.

Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

En Guadalajara confían en que Padilla no prolongará más la gestión. El jugador pidió abiertamente salir de Chivas ante la falta de minutos y ve en Tijuana un buen destino para iniciar de cero. Seguramente el jugador está buscando la forma de asegurarse una salida en el corto o mediano plazo del equipo no tan compleja.

Mientras Padilla y 'Xolos' no cierren su acuerdo personal, Chivas no puede anunciar el arribo de Castañeda. Sin embargo se entiende que del lado del Guadalajara y el jugador de 26 años, todo está cerrado para bien.

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