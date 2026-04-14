¿Por qué razón Luis Quiñones no llegó al América?

De a poco, la gran generación de Tigres se apaga. Los hombres que lo ganaron todo por el club y en más de una ocasión han dado un paso al costado de la UANL. Si bien la mayoría de las despedidas incluso han sido emotivas, otras no fueron lo esperado, pues se realizaron en medio del caos, antes, durante y después del adiós.

Uno de los casos más recientes fue el de Luis Quiñones. El extremo perdió el voto de confianza de la gerencia una vez que llegó a la etapa de la veteranía. Pese a ello, seguía teniendo buen mercado dentro de la Liga MX. Uno de los clubes que llamó a su puerta fue el América, un movimiento que fue frenado en la UANL.

¡ESTUVO A PUNTO DE LLEGAR AL NIDO!😱



En entrevista con Yosgart Gutiérrez, en el podcast de El RePortero, Luis Quiñones contó sobre cómo fue su salida de Tigres y que estuvo a punto de fichar por el América, pero en ese momento, Veljko Paunovic, no permitió que se fuera, ya que,… pic.twitter.com/icZJclCWIQ — MedioTiempo (@mediotiempo) April 14, 2026

Yo tengo mucha relación con Mauricio Culerbo y le digo, ‘mira, yo quiero salir’. Tenía la posibilidad de un equipo grande (América), de que me quería y ya todo estaba encaminado y llega Paunovic, hacemos una plática de futbol al día siguiente y le dicen, ‘no cuentes con él, porque se va’ y él dice ‘no, se tiene que quedar, es el jugador más desequilibrante’, pero yo ya estaba desgastado y me dicen que no voy a salir. Luis Quiñones

Tigres UANL v Necaxa - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El mismo Quiñones afirma que la directiva de Tigres le dejó en claro que su único destino viable dentro de la Liga MX era el Puebla.

Si no es Puebla, está difícil… Tigres quería que rescindiera, no quería que siguiera en la liga mexicana. El tema fue que no querían reforzar otro equipo mexicano, ellos decían, ‘va a Puebla’ y termina ese semestre y a ver qué hace. Al último termino yendo al Puebla. Luis Quiñones

El extremo terminó yendo al cuadro poblano cuando en la mesa tenía el llamado del América. Existe un infinito de distancia deportiva entre este par de instituciones. Sin embargo, no recibió el apoyo de Tigres, quienes no querían hacer fuerte a un rival directo.