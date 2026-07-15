¿Por qué se aplazan los partidos del Real Madrid y del FC Barcelona en la Jornada 1 de LaLiga?

LaLiga confirmó un cambio importante en el calendario de la temporada 2026/27: los partidos del Real Madrid y el FC Barcelona correspondientes a la primera fecha fueron aplazados debido a la participación de varios de sus futbolistas en las instancias finales de la Copa el Mundo 2026.

De esta manera, la primera jornada quedará dividida entre los encuentros programados para el fin de semana del 15 y 16 de agosto y otros que se jugarán a mediados de la semana siguiente.

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El campeonato comenzará oficialmente el 15 de agosto con el duelo entre el Alavés y el Getafe; el Real Madrid de José Mourinho debutará recién el 22 de agosto como visitante frente al Espanyol, por la segunda jornada, mientras que el Barcelona iniciará la defensa del título el 23 de agosto ante el Elche.

Posteriormente, por los encuentros correspondientes a la primera fecha, el Real Madrid recibirá a la Real Sociedad el 26 de agosto en el Santiago Bernabéu y un día después, el Barcelona enfrentará al Athletic Club en el Spotify Camp Nou.

El Mundial obligó a reorganizar el calendario

La explicación de LaLiga está directamente relacionada con la carga de partidos que acumularon los futbolistas seleccionados durante el Mundial 2026; el conjunto merengue aportó cinco jugadores a las semifinales, mientras que el club culé tuvo diez representantes entre las selecciones de España, Francia e Inglaterra.

En esa línea, el organismo optó por retrasar algunos encuentros para respetar los períodos mínimos de descanso y preparación.

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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, explicó que todos los futbolistas tendrán tres semanas de vacaciones tras finalizar su participación en la cita mundialista y otras tres semanas de pretemporada antes de volver a competir. Según el dirigente, el calendario permitía dividir la jornada inaugural sin afectar el desarrollo del campeonato.

Sin embargo, empezar más tarde también tiene un costo. Los equipos deberán recuperar esos partidos pendientes en otro momento de la temporada, lo que podría traducirse en un calendario más cargado durante los meses de mayor competencia, especialmente cuando coincidan compromisos europeos y de copa.

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