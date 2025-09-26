Las posibles alineaciones del Atlético de Madrid y del Real Madrid

Se paraliza la ciudad. Madrid se divide en dos. El Atlético y el Real. Los dos equipos más importantes de la ciudad.

El Metropolitano como testigo privilegiado del clásico de la capital de España que se disputará por la jornada 7 de LaLiga 2025/2026. Xabi Alonso está ante su primer derbi, y Simeone, con la posibilidad de reencausar una temporada que comenzó muy cuesta arriba para el 'Aleti'.

Los de Simeone van por la tercera victoria del torneo tras el sufrido triunfo ante Rayo Vallecano por 3-2 con un hattrick de Julián Álvarez.

Atletico de Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Los dirigidos por Xabi Alonso llegan con 6 triunfos en los 6 partidos disputados hasta acá por Liga, y ganar de visitante el clásico puede ser un gran envión anímico para lo que viene.

Las posibles alineaciones para el derbi, son las siguientes

La posible alineación del Atlético Madrid

POR: JAN OBLAK – El esloveno sigue siendo la muralla colchonera bajo los tres palos. Con reflejos, seguridad en el mano a mano y liderazgo en la zaga, Oblak continúa siendo uno de los mejores arqueros del mundo. Su experiencia y confianza son claves para dar solidez al equipo en los momentos decisivos.

LD: MARCOS LLORENTE – Reconvertido en lateral derecho, el madrileño aporta velocidad, despliegue físico y llegada en ataque. Su capacidad para recorrer toda la banda lo convierte en una pieza polivalente que Simeone aprovecha tanto en defensa como en transición ofensiva.

DFC: ROBIN LE NORMAND – El internacional español llegó para consolidar la defensa rojiblanca. Seguro en los duelos aéreos, contundente al cruce y con buena salida de balón, aporta jerarquía y equilibrio en la última línea.

DFC: CLÉMENT LENGLET – El francés busca reencontrar regularidad en el Atlético. Su experiencia en la élite, sumada a su capacidad de anticipación y lectura táctica, lo convierten en un socio confiable en el centro de la zaga.

LI: JAVI GALÁN – El lateral zurdo aporta recorrido, intensidad y profundidad por la banda izquierda. Su capacidad de ida y vuelta equilibra al equipo y da soluciones ofensivas con centros precisos desde el costado.

MD: GIULIANO SIMEONE – El hijo del Cholo se ha ganado un lugar en el mediocampo a base de sacrificio y personalidad. Con dinámica, presión constante y capacidad para romper líneas, representa el espíritu de lucha que caracteriza al Atlético.

MC: PABLO BARRIOS – Una de las grandes promesas rojiblancas, aporta frescura y calidad en la medular. Con buen pie y criterio para distribuir, Barrios ofrece alternativas en el juego interior y un futuro brillante para el equipo.

Pablo Barrios, Atlético de Madrid | Angel Martinez/GettyImages

MC: CONOR GALLAGHER – El inglés es el pulmón del centro del campo. Su despliegue, intensidad en la recuperación y llegada al área rival lo convierten en un box-to-box ideal para el estilo combativo del Atlético.

MI: NICOLÁS GONZÁLEZ – El argentino suma desequilibrio, velocidad y desborde por la banda izquierda. Con capacidad para encarar en el uno contra uno, asociarse en corto y definir con ambas piernas, es un arma ofensiva que aporta variantes al ataque colchonero.

DC: JULIÁN ÁLVAREZ – El delantero argentino atraviesa un momento fantástico, ya que ofrece movilidad, inteligencia y olfato goleador. Puede ganarle el partido él solo al Real. Además, la posibilidad de moverse por todo el frente de ataque, asociarse con sus compañeros y pudiendo definir con precisión, le dan una gran posibilidad de triunfo a su equipo.

DC: ANTOINE GRIEZMANN – La gran figura del Atlético y referente indiscutido. Su calidad técnica, visión de juego y capacidad para marcar la diferencia en los partidos importantes lo convierten en el líder del ataque. Además de los goles, aporta experiencia, jerarquía y conexión con la afición colchonera.

Así se vería la alineación del Atlético Madrid (4-4 -2)

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán

Atletico de Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Centrocampistas: Simeone, Barrios, Gallagher, González

Delantero: Julián Álvarez, Griezmann

La posible alineación del Real Madrid

POR: THIBAUT COURTOIS – El belga sigue siendo la gran garantía bajo los tres palos. Tras dejar atrás sus problemas físicos, Courtois recupera su lugar como líder de la portería. Su envergadura, reflejos y capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo mantienen como uno de los mejores arqueros del mundo. Su seguridad bajo palos será clave para el equilibrio del equipo.

LD: DANI CARVAJAL – El capitán aporta experiencia y jerarquía en el costado derecho. Su liderazgo es incuestionable y, aunque las lesiones lo han castigado en el pasado, su entrega en defensa y sus incorporaciones en ataque lo convierten en un lateral indispensable para el esquema de Xabi Alonso.

DFC: DEAN HUIJSEN – Una de las apuestas más sorprendentes en la zaga. Con juventud, proyección y confianza en la salida de balón, se consolidar en un puesto donde el Real Madrid siempre exige solidez y regularidad. Su crecimiento puede ser fundamental para el futuro del club.

DFC: ÉDER MILITÃO – Potencia física, velocidad y contundencia en los duelos individuales. Militao es el líder natural de la defensa blanca y una amenaza constante en las jugadas a balón parado. Su regreso a plenitud representa un alivio para la zaga.

LI: ÁLVARO CARRERAS – El joven lateral se ha ganado un lugar en el once con energía y frescura. Aporta recorrido en la banda izquierda y seguridad en defensa, complementando a la perfección el desequilibrio ofensivo de Vinicius por ese sector.

Álvaro Carreras, Real Madrid | Diego Souto/GettyImages

MC: FEDE VALVERDE – Intensidad y despliegue físico. El uruguayo es sinónimo de sacrificio, potencia en conducción y llegada al área rival. Su polivalencia lo convierte en un jugador indispensable para Alonso en todas las facetas del juego.

MC: AURÉLIEN TCHOUAMÉNI – El ancla del mediocampo. Con fuerza física, lectura táctica y calidad en la distribución, Tchouaméni ofrece el equilibrio que el equipo necesita para liberar a sus compañeros ofensivos y proteger la zaga.

MC: ARDA GULER – El turco atraviesa su mejor momento desde que llegó al club y busca consolidarse como una alternativa de peso. Su movilidad y capacidad de asociación le permiten ser un complemento interesante para conectar entre defensa y ataque, dando una gran variante en el juego ofensivo del equipo.

ED: FRANCO MASTANTUONO – El juvenil argentino empieza a escribir su historia en la élite. Con personalidad, talento y visión de juego, Mastantuono se proyecta como una pieza de futuro, capaz de conectar el medio con el ataque y de aportar chispa en la circulación del balón.

EI: VINICIUS JÚNIOR – El extremo brasileño sigue siendo la gran carta de desequilibrio. Su velocidad, regate y capacidad de resolución lo convierten en una pesadilla para cualquier defensa. Es la referencia ofensiva por la izquierda y el socio ideal para Mbappé en el frente de ataque.

DC: KYLIAN MBAPPÉ – La gran estrella del Real Madrid. Con velocidad, instinto goleador y jerarquía, Mbappé asume el rol de referente en el ataque. Su presencia eleva el nivel competitivo del equipo y lo convierte en el hombre a seguir en esta nueva temporada.

Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

Así se vería la alineación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Courtois

Defensas: Carvajal, Huijsen, Militao, Carreras

Centrocampistas: Valverde, Tchouaméni, Guler

Delantero: Mastantuono, Mbappé, Vinicius

