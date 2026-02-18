Prestianni responde a la acusación de Vinicius Jr y niega insultos racistas

Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica, se encuentra en el centro de la polémica tras ser señalado por presuntamente proferir insultos racistas contra Vinicius Junior durante el duelo de ida de los playoffs de la UEFA Champions League. El atacante brasileño acusó al argentino de 19 años ante el árbitro central, quien activó de inmediato el protocolo antirracismo.

En las horas posteriores al encuentro, distintas voces se pronunciaron sobre lo ocurrido, entre ellas Kylian Mbappé y Federico Valverde, compañeros de Vinicius en el Real Madrid, así como José Mourinho, entrenador del Benfica, e incluso el propio extremo merengue. Finalmente, Prestianni también rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

A través de sus redes sociales, el joven argentino compartió una fotografía en la que aparece junto a Vinicius Junior y con un mensaje en el que negó categóricamente haber insultado al jugador brasileño.

Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vini Jr., quien lamentablemente malinterpretó lo que creyó haber escuchado Gianluca Prestianni

Benfica v Real Madrid - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Prestianni aseguró que jamás ha incurrido en conductas racistas y denunció haber recibido presuntas amenazas por parte de jugadores del conjunto merengue.

Nunca he sido racista con nadie y lamento las amenazas que recibí por parte de jugadores del Real Madrid Gianluca Prestianni

Gianluca Prestianni negó insultos racistas contra Vinicius Jr | Instagram @gianlucaa_11

Hasta el momento, la UEFA no se ha pronunciado de manera oficial sobre lo sucedido en el Estadio de la Luz, en Lisboa. Tampoco se ha informado si se abrirá una investigación formal ni cuáles podrían ser las eventuales sanciones en caso de que se determine alguna responsabilidad por parte del futbolista argentino.

En declaraciones posteriores al encuentro, Mbappé exigió a la UEFA que tome medidas contra Prestianni por lo sucedido. El delantero francés reveló que, inmediatamente después del incidente, encaró al joven argentino en el campo y lo llamó “racista” en reiteradas ocasiones.