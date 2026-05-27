Pretemporada 2026 del Real Madrid: fechas de la gira, partidos, entradas y cómo ver los encuentros

La temporada 2025/26 del Real Madrid fue, cuanto menos, frustrante: subcampeón de LaLiga, una vez más por detrás de su eterno rival, el FC Barcelona, ​​eliminado en cuartos de final de la Champions League y fuera de la Copa del Rey en sus inicios, el conjunto blanco finalizó la campaña sin títulos, tras haber tenido además dos entrenadores: primero Xabi Alonso y luego Álvaro Arbeloa.

La decepción rara vez se tolera por mucho tiempo en un club de la talla del Madrid, lo que convierte la pretemporada de 2026 en una de las más importantes de los últimos tiempos. Representa una oportunidad crucial para replantearse las cosas, recuperar la confianza y sentar las bases para una campaña más sólida.

Aquí, Sports Illustrated te trae todo lo que necesitas saber sobre los planes de pretemporada del Real Madrid de cara a la temporada 2026/27.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

El calendario de partidos de la pretemporada 2026 del Real Madrid

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

Por el momento, el calendario de pretemporada del Real Madrid para la temporada 2026-27 aún no está cerrado. Sin embargo, crece la especulación de que el club podría reducir sus planes habituales de verano. Según The Athletic, es posible que este año no se realice una gira internacional, y que las conversaciones se centren en una preparación más enfocada en la liga nacional.

Un factor que influye en esto es la posibilidad de que el Real Madrid participe en el Trofeo Teresa Herrera, un torneo anual organizado por el Deportivo de La Coruña, que celebrará su 120 aniversario.

La preparación del verano pasado también fue atípica. Debido a su participación en el Mundial de Clubes, la pretemporada del Madrid se vio significativamente acortada, y la plantilla viajó a Austria para disputar un único amistoso contra el Tirol.

En última instancia, mucho dependerá del entrenador y de su enfoque para la planificación de la pretemporada. En este momento, sin embargo, parece más probable que el Real Madrid permanezca en España, participando en un número reducido de amistosos cuidadosamente seleccionados o torneos nacionales, en lugar de embarcarse en una extensa gira internacional.

¿Cuándo empieza la temporada 2026/27 del Real Madrid?

Real Madrid fans buying scarves during the celebration in | Marcos del Mazo/GettyImages

La temporada 2026/27 de LaLiga comenzará el fin de semana del 16 de agosto de 2026, manteniendo el mismo calendario que las últimas campañas. Sin embargo, el calendario completo aún no se ha publicado.

Se espera que el calendario se anuncie a finales de junio o principios de julio.

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