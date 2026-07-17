El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Chivas vs Toluca

En el arranque de las acciones del fútbol mexicano, el Club Deportivo Guadalajara y el Deportivo Toluca FC se verán las caras en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron a las 20:00 horas (Estados Unidos) y 18:00 horas (México).

Chivas tendrá el impulso de debutar en su territorio donde suele elevar su nivel. Además, la propuesta de Gabriel Milito apunta a un equipo intenso, con presión alta y mucha participación de los laterales.

Mientras que, el Toluca cuenta con una plantilla muy competitiva y jugadores capaces de desequilibrar en cualquier momento, pero el inicio de torneo y la condición de visitante podrían pesar en un duelo de alta exigencia.

La IA ve probable el triunfo de Rebaño Sagrado

La IA ve a Chivas como el ganador | Jam Media/GettyImages

Según el pronóstico de la Inteligencia Artificial de ChatGPT, en la Jornada 1 del Apertura 2026 los equipos de Gabriel Milito y Antonio Mohamed se medirán, pero es posible que los puntos se queden en casa.

Este será uno de los partidos más atractivos de la Jornada 1. Chivas estrena una nueva etapa con Gabriel Milito, mientras que Toluca llega como uno de los equipos con mayor calidad de la Liga MX y candidato a pelear los primeros puestos.

La IA espera un partido abierto, con ambos equipos generando ocasiones, aunque ve al Guadalajara aprovechando mejor sus oportunidades.

Será un encuentro muy parejo, pero el factor local y el entusiasmo del debut pueden inclinar la balanza a favor del Rebaño por un margen mínimo.

Las probabilidades que la IA dio para este cotejo fueron de 43% para el triunfo de los rojiblancos, 30% para el empate y 27% de opciones para los mexiquenses.

Pronóstico: Chivas 2-1 Toluca.

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