Puebla busca su fichaje del año en el América

El Club Puebla explora el mercado en busca de un fichaje de alto impacto que eleve el perfil deportivo e institucional del proyecto. En ese contexto, el nombre de Henry Martín aparece sobre la mesa como una posibilidad tan llamativa como compleja, en medio de un escenario que mezcla ilusión, dudas físicas y realidades económicas difíciles de conciliar.

'La Franja' considera que necesita un golpe mediático y futbolístico para encarar el próximo torneo con mayores aspiraciones. Por ello, la directiva poblana ha puesto la mira en un delantero de jerarquía probada, consciente de que incorporar experiencia y liderazgo es una prioridad tras campañas marcadas por la irregularidad y la falta de contundencia ofensiva.

¿BOMBA ENFRANJADA? 🎽



El futuro de Henry Martín con América es un misterio, este torneo que recién terminó pasó mucho tiempo lesionado y podría pensarse en un fin de ciclo.



💥 En este sentido, desde diario Universal informan que Puebla se ilusiona con la llegada de Henry, sobre… pic.twitter.com/FIojmJ2ZzW — Futbol Total (@futboltotal) December 17, 2025

Henry Martín atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera reciente. El 2025 ha sido un año complicado para el atacante del América, marcado por lesiones constantes, pérdida de continuidad y una baja evidente en su nivel competitivo, factores que han generado interrogantes sobre su futuro inmediato dentro del club azulcrema.

Con casi 34 años, el capitán americanista es visto en Puebla como un veterano interesante, capaz de aportar goles, oficio y peso en el vestidor. Su trayectoria, palmarés y estatus lo convierten en una figura que podría transformar al equipo, aunque también representa un riesgo por el desgaste físico acumulado.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El movimiento, sin embargo, está lejos de ser sencillo. En primer lugar, América tendría que abrir la puerta a una posible salida de uno de sus referentes históricos, algo que no se tomaría a la ligera. Además, el propio Henry Martín no vería con facilidad un cambio que implique dejar un club protagonista.

Desde el entorno del delantero se entiende que, incluso si América acepta negociar, la postura inicial de Martín sería de resistencia. El atacante ha construido una identidad fuerte con las 'Águilas' y su intención natural sería pelear por recuperar protagonismo, antes que aceptar un traspaso que podría interpretarse como un cierre anticipado de ciclo.