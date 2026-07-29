Puebla vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones

En un abrir y cerrar de ojos llegamos a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y uno de los encuentros será el Club Puebla frente al Club Deportivo Guadalajara en el Estadio Cuauhtémoc.

De esa manera, los dejamos con la información más relevante de este duelo que dejará muchas emociones entre dos rivales que suele dominar el cuadro tapaío.

Pronóstico SI Fútbol

El Rebaño Sagrado ya con la mayoría de su plantilla a disposición es probable que vuelva a su poderío dominante del semestre pasado y ante un equipo endeble como la Frana podría aprovechar para tomar víada.

Por lo tanto, creemos que el cuadro rojiblanco se impondrá en su visita a la Angelópolis sin mayores complicaciones.

Puebla 1-3 Chivas

¿A qué hora se juega el Puebla vs Chivas?

Ciudad : Puebla

: Puebla Estadio : Cuauhtémoc

: Cuauhtémoc Fecha : viernes 31 de julio

: viernes 31 de julio Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX

Historial de enfrentamientos directos entre Puebla vs Chivas (últimos cinco partidos)

Puebla: 1

1 Empate : 0

: 0 Chivas: 4

Último partido entre ambos: 18/04/26 - Chivas 5-0 Puebla - Liga MX

Últimos 5 partidos

Puebla Chivas Cruz Azul 2-1 Puebla 21/07/26 Chivas 1-0 Juárez 25/07/26 Juárez 0-1 Puebla 17/07/26 Chivas 1-2 Cruz Azul 16/05/26 Puebla 1-2 Querétaro 24/04/26 Cruz Azul 2-2 Chivas 13/05/26 Monterrey 2-1 Puebla 21/04/26 Chivas 2-0 Tigres 09/05/26 Chivas 5-0 Puebla 18/04/26 Tigres 3-1 Chivas 02/05/26

¿Cómo ver el Puebla vs Chivas por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ViX México FOX Mexico y FOX One

Últimas noticias de Puebla

Finaliza el partido. Queda mucho torneo por delante para encontrar nuestra mejor versión 👊🏻



El próximo partido tenemos una nueva oportunidad de encontrar el triunfo en nuestra casa 🏠🔵#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/xmHZz3jO5j — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) July 22, 2026

Tras haber sido remontado 2-1 frente a la Máquina Celeste en la Jornada 2, el cuadro blanquiazul acumula un triunfo y una derrota. luego de haber salido glorioso ante Juárez en la Jornada 1.

Para su buena fortunada, tendrán el regreso de Iker Moreno, luego de que fuera suspendido un partido por la expulsión en la Fecha 1 ante Bravos.

Posible alineación del Puebla (4-2-3-1): Ricardo Gutiérrez; Ángel Leyva, Facundo Almada, Juan Vargas, Fernando Monárrez; Alberto Herrera, Abel Sanabria; Kevin Velasco, Alejandro Organista, Emiliano Gómez; Edson Maestro Puch.

Últimas noticias de Chivas

🇦🇹 Empezando la semana con el trabajo intenso 🔥 pic.twitter.com/ikFUPc038P — CHIVAS (@Chivas) July 27, 2026

Después de su triunfo el pasado fin de semana frente a los Bravos de Ciudad Juárez en casa por la mínima diferencia. El grupo inicio trabajos desde el lunes para afrontar su compromiso frente al conjunto camotero.

Después de cumpir su sanción en la Jornada tras expulsado en la Fecha 1, el delantero Ángel Sepúlveda podrá volver a ser tomado en cuenta para jugar.

Posible alineación de Chivas (5-2-3): Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, Diego Campillo, Bryan González; Fernando González, Kevin Castañeda; Roberto Alvarado, Armando González; Efraín Álvarez.

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