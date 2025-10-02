¿Qué clubes se clasificarán para los play-offs y octavos de final de la Champions League según la IA de Opta?
Tras finalizar la segunda jornada de la Champions League, los primeros escenarios se van aclarando. La supercomputadora de OPTA ha asignado un porcentaje de las posibilidades de cara a la clasificación final de cada equipo, y algunos tienen más posibilidades de pasar de ronda que otros.
La segunda jornada de la Champions League nos ha dejado algunas sorpresas. De momento, solo seis equipos han logrado dos victorias en las dos primeras jornadas.
Estos fueron el Real Madrid, liderado por un hat-trick de Kylian Mbappé, el Bayern Múnich, el Arsenal, el PSG, el Inter de Milán y el sorprendente Qarabag de Azerbaiyán. El equipo de los "Jinetes" disputa la edición vigente de la Champions desde la segunda ronda, en la que eliminó al Shelbourne. En la tercera se deshizo del Shkëndija y para meterse en la fase liga venció al Ferencváros. Luego de las mencionadas tres instancias, ingresó en la fase liga, en la que sorprendentemente se convirtió en uno de los líderes en estas dos primeras jornadas.
El Manchester City se dejó sus primeros puntos después de que el AS Mónaco empatase en el último segundo (2-2). El vigente campeón, el PSG, brilló con una contundente victoria ante el FC Barcelona (1-2).
La gran sorpresa la protagonizó el Liverpool que cayó ante el Galatasaray en un ambiente intenso (1-0). El Borussia Dortmund, el Nápoles, el Newcastle y la Atalanta obtuvieron sus primeras victorias contra el Athletic Club, el Sporting CP, el Union Saint-Gilloise y el Brujas. La Juventus obtuvo un segundo empate contra el Villarreal (2-2). Y el Atlético de Madrid derrotó de gran manera al Eintracht de Frankfurt por 5-1.
El superordenador de Opta calculó la clasificación final más probable para la fase liguera basándose en estos resultados.
Clasificación final de la Champions League predicha por IA de Opta
Fuente: Opta del 2 de octubre de 2025
Posición final y club
Proyección de puntos
1. Arsenal
19
2. PSG
17
3. Bayern Múnich
16
4. Real Madrid
16
5. Manchester City
16
6. Liverpool
15
7. Inter
15
8. FC Barcelona
15
9. Chelsea
14
10. Borussia Dortmund
13
11. Tottenham
13
12. Nápoles
13
13. Newcastle
13
14. Atalanta
12
15. Atlético de Madrid
12
16. Juventus
11
17. Qarabag
11
18. Galatasaray
11
19. Sporting CP
11
20. Brujas
11
21. Unión SG
10
22. O. Marsella
10
23. Villarreal
10
24. Eintracht Frankfurt
9
25. Bayer Leverkusen
9
26. Mónaco
9
27. Olympiakos
9
28. Benfica
8
29. PAFOS
8
30. Bodo/Glimt
7
31. Copenhague
7
32. PSV
7
33. Athletic Club
7
34. Slavia Praga
6
35. Ajax
6
36. Kairat
3
