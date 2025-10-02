Sports Illustrated Fútbol

¿Qué clubes se clasificarán para los play-offs y octavos de final de la Champions League según la IA de Opta?

El Bayern, el Real Madrid, el PSG, el Inter, el Arsenal y el sorprendente Qarabag son los únicos que han ganado los dos partidos hasta el momento.
Gonzalo Orellano|
FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2
FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | David Ramos/GettyImages

Tras finalizar la segunda jornada de la Champions League, los primeros escenarios se van aclarando. La supercomputadora de OPTA ha asignado un porcentaje de las posibilidades de cara a la clasificación final de cada equipo, y algunos tienen más posibilidades de pasar de ronda que otros.

La segunda jornada de la Champions League nos ha dejado algunas sorpresas. De momento, solo seis equipos han logrado dos victorias en las dos primeras jornadas.

Estos fueron el Real Madrid, liderado por un hat-trick de Kylian Mbappé, el Bayern Múnich, el Arsenal, el PSG, el Inter de Milán y el sorprendente Qarabag de Azerbaiyán. El equipo de los "Jinetes" disputa la edición vigente de la Champions desde la segunda ronda, en la que eliminó al Shelbourne. En la tercera se deshizo del Shkëndija y para meterse en la fase liga venció al Ferencváros. Luego de las mencionadas tres instancias, ingresó en la fase liga, en la que sorprendentemente se convirtió en uno de los líderes en estas dos primeras jornadas.

Goncalo Ramos
FC Barcelona vs Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 | David Ramos/GettyImages

El Manchester City se dejó sus primeros puntos después de que el AS Mónaco empatase en el último segundo (2-2). El vigente campeón, el PSG, brilló con una contundente victoria ante el FC Barcelona (1-2).

La gran sorpresa la protagonizó el Liverpool que cayó ante el Galatasaray en un ambiente intenso (1-0). El Borussia Dortmund, el Nápoles, el Newcastle y la Atalanta obtuvieron sus primeras victorias contra el Athletic Club, el Sporting CP, el Union Saint-Gilloise y el Brujas. La Juventus obtuvo un segundo empate contra el Villarreal (2-2). Y el Atlético de Madrid derrotó de gran manera al Eintracht de Frankfurt por 5-1.

El superordenador de Opta calculó la clasificación final más probable para la fase liguera basándose en estos resultados.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-FRANKFURT
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-FRANKFURT | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Clasificación final de la Champions League predicha por IA de Opta

Fuente: Opta del 2 de octubre de 2025

Posición final y club

Proyección de puntos

1. Arsenal

19

2. PSG

17

3. Bayern Múnich

16

4. Real Madrid

16

5. Manchester City

16

6. Liverpool

15

7. Inter

15

8. FC Barcelona

15

9. Chelsea

14

10. Borussia Dortmund

13

11. Tottenham

13

12. Nápoles

13

13. Newcastle

13

14. Atalanta

12

15. Atlético de Madrid

12

16. Juventus

11

17. Qarabag

11

18. Galatasaray

11

19. Sporting CP

11

20. Brujas

11

21. Unión SG

10

22. O. Marsella

10

23. Villarreal

10

24. Eintracht Frankfurt

9

25. Bayer Leverkusen

9

26. Mónaco

9

27. Olympiakos

9

28. Benfica

8

29. PAFOS

8

30. Bodo/Glimt

7

31. Copenhague

7

32. PSV

7

33. Athletic Club

7

34. Slavia Praga

6

35. Ajax

6

36. Kairat

3

