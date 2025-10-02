¿Qué clubes se clasificarán para los play-offs y octavos de final de la Champions League según la IA de Opta?

Tras finalizar la segunda jornada de la Champions League, los primeros escenarios se van aclarando. La supercomputadora de OPTA ha asignado un porcentaje de las posibilidades de cara a la clasificación final de cada equipo, y algunos tienen más posibilidades de pasar de ronda que otros.

La segunda jornada de la Champions League nos ha dejado algunas sorpresas. De momento, solo seis equipos han logrado dos victorias en las dos primeras jornadas.

Estos fueron el Real Madrid, liderado por un hat-trick de Kylian Mbappé, el Bayern Múnich, el Arsenal, el PSG, el Inter de Milán y el sorprendente Qarabag de Azerbaiyán. El equipo de los "Jinetes" disputa la edición vigente de la Champions desde la segunda ronda, en la que eliminó al Shelbourne. En la tercera se deshizo del Shkëndija y para meterse en la fase liga venció al Ferencváros. Luego de las mencionadas tres instancias, ingresó en la fase liga, en la que sorprendentemente se convirtió en uno de los líderes en estas dos primeras jornadas.

FC Barcelona vs Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 | David Ramos/GettyImages

El Manchester City se dejó sus primeros puntos después de que el AS Mónaco empatase en el último segundo (2-2). El vigente campeón, el PSG, brilló con una contundente victoria ante el FC Barcelona (1-2).

La gran sorpresa la protagonizó el Liverpool que cayó ante el Galatasaray en un ambiente intenso (1-0). El Borussia Dortmund, el Nápoles, el Newcastle y la Atalanta obtuvieron sus primeras victorias contra el Athletic Club, el Sporting CP, el Union Saint-Gilloise y el Brujas. La Juventus obtuvo un segundo empate contra el Villarreal (2-2). Y el Atlético de Madrid derrotó de gran manera al Eintracht de Frankfurt por 5-1.

El superordenador de Opta calculó la clasificación final más probable para la fase liguera basándose en estos resultados.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-FRANKFURT | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Clasificación final de la Champions League predicha por IA de Opta

Fuente: Opta del 2 de octubre de 2025

Posición final y club Proyección de puntos 1. Arsenal 19 2. PSG 17 3. Bayern Múnich 16 4. Real Madrid 16 5. Manchester City 16 6. Liverpool 15 7. Inter 15 8. FC Barcelona 15 9. Chelsea 14 10. Borussia Dortmund 13 11. Tottenham 13 12. Nápoles 13 13. Newcastle 13 14. Atalanta 12 15. Atlético de Madrid 12 16. Juventus 11 17. Qarabag 11 18. Galatasaray 11 19. Sporting CP 11 20. Brujas 11 21. Unión SG 10 22. O. Marsella 10 23. Villarreal 10 24. Eintracht Frankfurt 9 25. Bayer Leverkusen 9 26. Mónaco 9 27. Olympiakos 9 28. Benfica 8 29. PAFOS 8 30. Bodo/Glimt 7 31. Copenhague 7 32. PSV 7 33. Athletic Club 7 34. Slavia Praga 6 35. Ajax 6 36. Kairat 3

