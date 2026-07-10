¿Qué drama gira alrededor del Estadio Banorte?

Los problemas alrededor del regreso al Estadio Banorte son cada vez más y el panorama apunta a cambios importantes para los equipos que le utlizan como sede. Cruz Azul ya ha tomado la decisión de abandonar el inmueble tras diferencias con la nueva administración, por lo que América y Atlante tendrían nuevas condiciones como locales.

Todo indica que los siguientes días y previo al inicio de la Liga MX habrá una reunión entre los responsables del estadio y las directivas de América y Atlante para definir el futuro. El principal tema sobre la mesa sería el ajuste de precios tras la remodelación realizada para la Copa del Mundo y la nueva etapa del recinto.

🚨🏟️🦅 Mañana, la Administración del Estadio Banorte Azteca tendrá una reunión extraordinaria con las Directivas del Club América y Atlante.



El motivo apunta a un reajuste de precios generales derivado de la inminente salida de Cruz Azul.



El incremento de precios sería mayor al… — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) July 10, 2026

Se entiende que desde antes de finalizar las obras ya existía la expectativa de un incremento en los precios generales del Estadio Banorte. La modernización del inmueble, los nuevos servicios y las inversiones realizadas apuntaban a que los costos generales en cuanto al uso del recinto se elevarían de forma inevitable.

Sin embargo, la postura de Cruz Azul ha complicado todo en contra del América y el Atlante. Los de La Noria se negaron a aceptar las nuevas condiciones establecidas por General Atlantic. Siendo el caso, los otros dos equipos restantes tendrían que asimilar costos muchos más elevados aún.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

La nueva encabezada por General Atlantic, tiene como meta acelerar la recuperación del capital invertido en el proyecto. Por ese motivo, América y Atlante conocerán las nuevas condiciones económicas para continuar utilizando un estadio que busca posicionarse como un escenario de élite tanto para el fútbol, como para otras industrias.

Este fin de semana se definirá el precio del boletaje general tanto para el América como para el Atlante. De la misma forma, se definirán los porcentajes que tocan a clubes y el qué toca a General Atlantic.